'Manuales de colegios no pueden ser arbitrarios': Red-PaPaz

"Desde Red-PaPaz vemos con buenos ojos que la Corte Constitucional ratifique la necesidad de que los manuales de convivencia de los colegios se ajusten a la Constitución y persigan la efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".

Esa fue la opinión que la organización Red-PaPaz le dio a EL TIEMPO sobre el fallo de la Corte Constitucional que estableció que los colegios que, a través de sus manuales de conviviencia, prohíban los noviazgos y las expresiones amorosas dentro o fuera del aula educativa están vulnerando los derechos al libre desarrollo de la personalidad de sus estudiantes, y su intimidad. Lo mismo, aquellos que expulsen o sancionen a estudiantes embarazadas.



Red-PaPaz aseguró que es importante resaltar que ni las instituciones educativas ni nadie "puede discriminar a una adolescente en estado de embarazo".



En estos casos, por el contrario, dice la organización, toda la sociedad tiene el deber de apoyar a la joven estudiante para que "pueda sacar adelante un proyecto de vida digno y provechoso, aún en su condición de madre".

Red-PaPaz también asegura que es relevante que la Corte cuestione las sanciones que algunos colegios imponen a las manifestaciones amorosas pues, si estas no se delimitan con claridad "y desde una perspectiva de protección de derechos", estas se prestan para "un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria de los colegios, que raya con los derechos fundamentales".



La Corte Constitucional evaluó una tutela de una joven de 17 años que, junto con un estudiante, fue reprendida por la rectora de un colegio en Cali ya que, según el manual de convivencia del colegio, en la institución estaban prohibidos los noviazgos, abrazos, besos y caricias.



Cuando la estudiante estaba en el grado décimo quedó en embarazo, por lo que el colegio le negó un cupo en la institución afirmando que su gravidez le impedía desarrollar sus prácticas académicas, y que además iba a tener que dejar al bebé bajo el cuidado de un tercero.



Ante esta situación, la Corte Constitucional protegió los derechos de la joven, le ordenó al colegio darle un cupo y le dijo que tenía que cambiar su manual de convivencia tras un proceso de construcción colectiva.

La Corte recordó que los manuales solo pueden tener restricciones que no afecten irrazonablemente o de forma desproporcionada los derechos de los estudiantes. Estos manuales deben buscar la disciplina para lograr los fines educativos, pero no afectar las elecciones personales de los estudiantes.



Desde esta perspectiva, la Corte recordó que los noviazgos no pueden prohibirse porque las relaciones amorosas hacen parte de la vida privada de cada persona y no pueden ser censuradas “por su mera existencia”.



En cuanto a las expresiones amorosas, estas no se pueden limitar de forma amplia pues los manuales deben tener en cuenta que no todas son iguales (no es lo mismo un beso o una caricia que una relación sexual) y que no tienen el mismo impacto en todos los lugares, pues una cosa es que ocurran en el descanso de los estudiantes, y otra, en el aula de clase.



Sobre los embarazos, la Corte afirma que sancionar o expulsar a una estudiante por quedar embarazada es discriminatorio, pues viola su derecho a la educación y desconoce la igualdad, pues solo por el embarazo se les da a las mujeres un trato inferior respecto a otros estudiantes.



Por otro lado, EL TIEMPO conoció un fallo de la Corte Constitucional que establece que los colegios y universidades pueden retener certificados académicos y diplomas por falta de pago, cuando el estudiante o su familia no demuestren que les es imposible pagar, y cuando no comprueben que han hecho todo lo posible para ponerse al día y llegar a acuerdos de pago.



