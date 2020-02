Recusaciones contra seis magistrados enredarían votación sobre aborto

Aunque la Corte Constitucional tenía previsto sentarse este miércoles a debatir la demanda que pide penalizar por completo el aborto en el país y, en concreto, analizar los argumentos del magistrado Alejandro Linares que, en lugar de penalizarlo, le propuso a la Sala Plena liberalizar el aborto en el primer trimestre, es posible que los magistrados no alcancen a hacer dicho debate hoy.

Esto porque a la Corte llegó una nueva recusación, que se suma a la seguidilla de recursos que ha presentado la abogada Natalia Bernal, quien elevó el año pasado ante el alto tribunal la demanda pidiendo tumbar las tres causales que hoy permiten interrumpir voluntariamente el embarazo en el país.



Las recusaciones que Bernal ha hecho contra el magistrado Linares y el magistrado Antonio José Lizarazo han sido rechazadas. Pero al alto tribunal llegó la semana pasada nueva recusación de Dolores Margarita Gnecco de Forero, directora de la Fundación Camino, quien asegura que, como intervino en el proceso, puede presentar este recurso solicitando que se les impida a algunos magistrados participar en el debate.



Gnecco recusó a seis de los nueve magistrados del alto tribunal por lo que, según fuentes consultadas de la Corte, la Sala Plena tendría hoy que nombrar a seis conjueces para que resuelvan esas recusaciones antes de que los magistrados puedan votar sobre el aborto.



Si los conjueces niegan ese recurso, los nueve magistrados podrán votar como se tenía previsto. Sin embargo, hay dudas de que hoy alcance el tiempo para elegir los conjueces y que logren definir rápido qué hacer contra este nuevo recurso.



Los magistrados recusados por Gnecco son Alejandro Linares, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo, Gloria Ortiz, José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos.



Ellos fueron los magistrados que en el 2018 se negaron a ponerle un límite de semanas al aborto legal, pues consideraron que esto podría implicar una causal adicional para la interrupción voluntaria del embarazo en un país en el que las mujeres ya afrontan por lo menos 46 barreras para poder acceder a esta práctica. Gnecco no recusa a los tres magistrados que no apoyaron ese fallo: Carlos Bernal, Luis Guillermo Guerrero y Cristina Pardo.



Según Gnneco, los seis magistrados que recusa tienen un “interés manifiesto” en el aborto que “afecta su imparcialidad para decidir en este caso”. Esto porque, asegura, intervinieron en el fallo del 2018. Para Gnneco, en su fallo del 2018 los magistrados recusados supuestamente extendieron las causales del aborto, y desconocieron la autonomía legislativa del Congreso, porque le ordenaron reglamentar el aborto.



Pero la recusación de Gnneco no es el único asunto que afecta a los magistrados. El pasado 11 de febrero, además, fueron denunciados por la Fundación Marido y Mujer ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara porque en el fallo del 2018 le ordenaron al Congreso y al Gobierno reglamentar el aborto “sin que exista norma positiva o ley como fundamento de la materia”. La demanda en su contra se presentó por los delitos de fraude procesal, fraude a resolución judicial y prevaricato por acción.



Según Gnneco, como están denunciados en la Comisión de Acusación, los magistrados recusados tienen un supuesto interés en el trámite de esta demanda.



Si bien es poco probable que prospere la recusación de Gnneco, pues la Corte ya ha negado los recursos anteriores que han buscado a sacar algunos magistrados del debate, los que han pedido anular la ponencia, y el que pidió medidas cautelares para que se dejaran de practicar abortos en el país, todos estos recursos reiterados terminan dilatando una decisión en la Corte tras la que, seguramente, haya un sector en el país que no quede conforme.



Y es que el aborto es uno de los temas que, como sociedad, divide las opiniones. Algunos consideran que la vida se da desde la concepción, que se deben proteger los derechos del no nacido, y que la interrupción del embarazo supuestamente afecta la salud de las mujeres, por lo que piden penalizarlo completamente. pero otros quieren despenalizarlo totalmente ya que consideran que debe prevalecer el derecho de las mujeres a decidir, así como su derecho a la vida y la salud, pues criminalizar esta práctica favorece los abortos inseguros, lo que la ponen en riesgo. Otro argumento para pedir el aborto libre es que mientras este delito tiene poco impacto judicial, la prohibición sí afecta la vida de las mujeres.



Pero antes de debatir todos estos argumentos la Corte primero tendrá que ocuparse de resolver las recusaciones que algunos ya empiezan a ver como una dilación con la que ciertos sectores intentan retrasar una decisión sobre el aborto. Y esas dilaciones se dan justo ahora cuando, al parecer, habría posiblemente una mayoría favorable para ampliar el aborto en el país más allá de las tres causales que operan desde hace 14 años.



Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com