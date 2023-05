El Consejo de Estado suspendió en marzo, como medida provisional, el decreto 0227 con el cual el presidente Gustavo Petro asumió facultades para regular el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios, al indicar que esa competencia es exclusiva del Congreso.



Ante eso, Presidencia respondió con un recurso de súplica para que toda la Sección Primera del alto tribunal —y ya no solo el despacho del magistrado ponente, Roberto Serrato—, sea la que defina si mantiene la suspensión.



El caso estaba para resolverse hace una semana, pero en sesión del 11 de mayo, la Sección derrotó la ponencia que presentó Oswaldo Giraldo y el caso pasó a la magistrada Nubia Margoth Peña, quien fue recusada por una persona que apoyó la demanda.



La recusación fue hecha por Juan Vidal, quien dice que Peña debe separarse del caso porque en el pasado fue asesora de la viceprocuradora general de la Nación, cuando esa entidad realizó el proceso en contra del entonces alcalde de Bogotá y hoy presidente Petro, el cual terminó en una sanción.

Magistrada Nubia Peña responde a recusación en su contra. Foto: Archivo particular

“Es de pleno conocimiento que, durante el período de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría General de la Nación, se evidenció una enemistad en contra de Gustavo Petro, que se materializó con la expedición de actos administrativos ilegales”, dice en la recusación.



La magistrada Peña ya respondió a esas alegaciones diciendo que no se cumplen los requisitos para separarse del caso porque aunque fue asesora en la Procuraduría no participó en los proyectos de actos administrativos contra Petro, “toda vez que la competencia para adelantar este tipo procesos radicaba en la Sala Disciplinaria”.



Según la magistrada, no tenía entre sus funciones nada relacionado con esa Sala, y “para la fecha en que se expidió el acto administrativo de destitución del entonces alcalde de Bogotá (9 de diciembre de 2013), hacía más de dos años que había dejado de laborar en dicho ente”.



“Adicionalmente, no he tenido trato personal alguno con el señor Gustavo Petro y no me asiste sentimiento de enemistad o animadversión. Así las cosas, no existe la enemistad grave alegada por el recusante, quien no acreditó la existencia de un sentimiento negativo ni estableció la ocurrencia de represalia hacia Petro, ni tampoco relacionó otros hechos que permitan vislumbrar la existencia de la causal aludida”, agregó.



Ahora, la Sala deberá definir esta recusación primero y, luego, si mantiene la suspensión o no del decreto. Esa decisión la tomó el magistrado Serrato, quien argumentó que el Presidente no puede asumir competencias que por ley son de competencia de las comisiones de regulación como la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (Cra) y la Comisión de regulación de energía y gas (Creg).



“Lo que se encuentra irregular es que el primer mandatario de la Nación haya decidido arrogarse la competencia para regular el régimen tarifario de los servicios públicos, rol funcional que, por expresa disposición constitucional, le fue conferido al Congreso, corporación que consideró pertinente asignar el trámite técnico y operativo de la fijación de dichas tarifas a las comisiones de regulación”, se dijo en ese momento.



En efecto, en la demanda de los abogados Julián David Solorza y Lucas Arboleda Henao, del bufete DLA Piper Martínez Beltrán, se señala que el decreto fue expedido irregularmente porque el Presidente no podía asumir funciones que son del Congreso y porque el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios está sometido a reserva legal.



Alejandra Bonilla

