La calificación como ‘golpe blando’ que hizo el presidente Gustavo Petro de recientes decisiones que, según dijo, han afectado al Pacto Histórico, generó nuevos llamados al Gobierno para que se respete la independencia de poderes.



(Lea también: Consejo de Estado le respondió a Gustavo Petro por acusación de ‘golpe blando’).



Ayer, en su cuenta de Twitter, Petro escribió: “¿Se han dado cuenta de que les están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”. Y agregó: “Le quitaron al Pacto la Presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”.

Aunque horas después el mismo mandatario aseguró que nunca se refirió al Consejo de Estado, la declaración fue interpretada como un ataque contra esa alta corte, que fue la que anuló la elección del senador Roy Barreras y, de paso, lo sacó de la Presidencia del Congreso. El mismo tribunal declaró nula también la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez, quien llegó al cargo apoyado por el Gobierno y el Pacto Histórico.



Su comentario no demoró en recibir rechazo y el propio Consejo de Estado dijo que no considera que las expresiones del Presidente guarden relación con sus decisiones “pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala”.



(Le puede interesar: ¿Quién es Luis Fernando Almario, el primer acusado por 'Fiscalía' de la JEP?).

El @consejodeestado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial.



Ver comunicado➡️ https://t.co/r3Gkmrj6zE pic.twitter.com/0hTPpXQVZy — Consejo de Estado (@consejodeestado) May 29, 2023

La corte añadió que “ajeno a controversias políticas e ideológicas”, sus decisiones “no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso”, y pidió “a todos los ciudadanos y, por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”.

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa, fiscal general. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El fiscal general Francisco Barbosa respaldó al Consejo de Estado y señaló que está conformado “por magistrados honorables que le han servido al país”.



Añadió, en una durísima declaración, que los comentarios del presidente Petro se convierten en “otra ofensa más contra la Rama Judicial, es una vergüenza que un presidente de la República actúe de esa manera. No está siendo digno en el ejercicio de su cargo, en el marco de lo que le debe corresponder al jefe del Estado, que es respetar la Constitución que juró respetar”.



(Lo invitamos a consultar: Ataque a las Cortes: Petro dice que hay 'golpe blando' por fallos del Consejo de Estado).



Barbosa pidió “cordura y sentido común” y señaló que este ataque “se suma a las diferentes tretas que han venido haciendo incluso a través del Congreso para crearle tribunales paralelos a la Corte Suprema, como la corte agraria. Es decir, acá lo que están tratando es de incinerar a la Rama Judicial. Nosotros actuamos como un cuerpo unido y no se pueden aceptar expresiones delirantes, ofensivas y al mismo tiempo que desconocen lo que significa una rama del poder público que le ha servido al país decentemente y que es la que sostiene el estado de derecho en este país”.

No está siendo digno en el ejercicio de su cargo, en el marco de lo que le debe corresponder al jefe del Estado, que es respetar la Constitución que juró respetar: fiscal Francisco Barbosa FACEBOOK

TWITTER

También hubo críticas desde centros de pensamiento como la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y su director, Hernando Herrera, dijo que “llamar a cualquier decisión como un sentencia articulada a un escenario antidemocrático, llámese ‘golpe blando’ o cualquier otro, es abiertamente irrespetuoso con una rama que ha ofrendado lo mejor para defender la democracia y el estado social de derecho”.



Añadió que los jueces se amparan en principios de imparcialidad, neutralidad y probidad para sus decisiones, y nada tiene que ver en ellas el movimiento, ideología o creencias de la persona a la que se dirige, “simplemente se analiza si determinado hecho se acomoda al marco jurídico, esa es la única obligación de un juez o jueza, esto deviene de la Constitución y la ley, no del capricho de un gobernante o político”.



(Otra nota que puede leer: Estos los hombres de confianza de ‘Mordisco’ y principales cabecillas de disidencias).

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro en una reunión con magistrados del Consejo de Estado, hace unos meses. Foto: Consejo de Estado

Una crítica similar expuso la Fundación para el Estado de Derecho, que mediante un comunicado indicó que las decisiones judiciales “no constituyen una amenaza a la democracia y la representatividad. De hecho, en un sistema con separación de poderes, es necesario que la rama judicial ejerza, de forma independiente y sin intimidaciones, su rol de contrapeso del poder ejecutivo”.

nsinuar, sin fundamento, que en Colombia está ocurriendo un ‘golpe blando’ es un peligro para la legitimidad de las instituciones y para el estado de derecho: Fundación para el Estado de Derecho FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, dijo que los señalamientos del Presidente desconocen la independencia judicial, la separación de poderes y el gobierno constitucional.



“Insinuar, sin fundamento, que en Colombia está ocurriendo un ‘golpe blando’ es un peligro para la legitimidad de las instituciones y para el estado de derecho”, dijo la Fundación, que invitó a Petro a que, en el futuro, “se abstenga de hacer declaraciones que pongan en riesgo la estabilidad institucional o que socaven la autoridad de las otras ramas del poder público”.



Sobre el tema también opinó el exconsejero de Estado Jaime Orlando Santofimio, quien en en redes sociales escribió: “En mi época nos asustaban con el cuento de la ‘guerra jurídica’, ahora, amedrentan a los jueces con el imaginario del ‘golpe blando’. El costo de la independencia judicial en medio de los detractores de la democracia y la constitución”.



(Más notas: Procuraduría abre indagación por el caso de Laura Sarabia y su exniñera).



El mensaje del jefe de Estado también causó rechazo entre los sectores de oposición política, por ejemplo, la senadora uribista Paloma Valencia calificó este hecho como “muy grave” y dijo que el Consejo de Estado está tomando decisiones de acuerdo a la ley.



También se pronunció el senador David Luna, de Cambio Radical, quien dijo: “Los fallos de las altas cortes, de los tribunales, de los jueces, se deben respetar y acatar. Ahora, la tesis del golpe blando del presidente Petro no es otra cosa que una estrategia para deslegitimar a las instituciones y, en especial, a la justicia”.

Dejen de mentir. Yo no he señalado al Consejo de Estado en impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico, el partido mayoritario.



¿Acaso el Consejo de Estado determina las mesas del Congreso? https://t.co/yhQBbQkYHz — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 29, 2023

Tras la polémica, Petro trinó que no ha “señalado al Consejo de Estado en impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico, el partido mayoritario”. Y se preguntó: “¿Acaso el Consejo de Estado determina las mesas del Congreso?”. Sin embargo, se abstuvo de aclarar a qué se refería en ese tema puntual y cuando mencionó a los votos que supuestamente le han quitado al Pacto Histórico. Recientemente, la Procuraduría impuso una sanción de 8 meses al polémico senador Álex Florez por los insultos a varios polícías en Cartagena. Pero esa sanción no está en firme, pues debe ser validada por el Consejo de Estado.



Es de recordar que hace menos de un mes, Petro se había visto envuelto en otra polémica por sus críticas a la justicia, en particular porque en medio de tensiones con el fiscal Barbosa afirmó que, como jefe de Estado, también era el jefe del Fiscal General. Ese comentario desató fuertes críticas y hasta la Corte Suprema de Justicia, que pocas veces se refiere públicamente a este tipo de discusiones, le dijo al jefe de Estado que “desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional”, y lo llamó a la sensatez y el respeto.Ese choque se conjuró con una reunión entre Petro y los presidentes de las Cortes.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: