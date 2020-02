Rechazan tutela contra laudo que anuló contrato de Ruta del Sol II

El Consejo de Estado negó una tutela contra el laudo arbitral que anuló el contrato de la Ruta del Sol II.

Así, el alto tribunal rechazó la tutela que había presentado Episol S.A.S., socia de Odebrecht, y accionaria minoritaria en el concesionario Ruta del Sol II, y en el que pedía dejar sin efectos el laudo arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá que anuló la concesión que había hecho la Agencia Nacional de Infraestructura.



El fallo del tribunal de arbitramento, además, determinó que la ANI solo estaba obligada a reconocerle al concesionario Ruta del Sol II unos 211.000 millones de pesos.

Según Episol, esta decisión vulneraba su debido proceso, así como el acceso a la administración de justicia. Otras empresas que también presentaron la tutela fueron los bancos Bancolombia, Davivienda S.A., Occidente S.A., Popular S.A. y A.V. Villas, y la Constructora Norverto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest de Colombia S.A..



En primer lugar, el Consejo de Estado determinó que ante la supuesta falta de competencia que tenía el tribunal de arbitramento para tomar esta decisión, los tutelantes debieron haber presentado un recurso de reposición contra el auto por medio del cual el tribunal había declarado su competencia para conocer el diferendo.



Esto significa que el Consejo de Estado encontró que no se cumple con el requisito de subsidariedad de la tutela, pues para que se cumpla esta exigencia se deben haber agotado los mecanismos de defensa posibles y diferentes a esta recurso judicial.



Para el Consejo de Estado, además, los accionantes tienen otros mecanismos diferentes a la tutela para controvertir el laudo arbitral, como las demandas de nulidad y de revisión que se pueden interponer ante el propio Consejo de Estado. Es decir, esa sería la vía más adecuada y no la tutela, que es un mecanismo subsidiario.



Finalmente, frente a la supuesta violación al derecho al buen nombre “good will” de la sociedad Episol S. A. S., el Consejo de Estado dijo que las conclusiones a las que llegó el tribunal de arbitramento "no son afirmaciones maliciosas ni subjetivas sino que están basadas en los elementos de prueba aportados al expediente". Por eso, asegura el fallo, no se vulneraron sus derechos.



JUSTICIA