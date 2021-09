Corte pide explicaciones por medidas contra el covid para mayores de 70

La Sala Plena de la Corte Constitucional le dio plazo de 15 días al Gobierno para que explique las razones que llevaron en marzo de 2020, tras la declaratoria de la pandemia de covid-19, a ordenar la cuarentena estricta para la población mayor de 70 años, con la posibilidad –abierta meses después- de salir a hacer ejercicio al aire libre durante una hora, en condiciones más estrictas que la población entre los 18 y los 69 años.



Así lo ordenó la Corte, buscando elementos de prueba a tener en cuenta en el marco de la revisión de la tutela que presentaron un grupo de personalidades mayores de 70 años, como Rudolf Hommes o Humberto de la Calle, que se conoció como la ‘rebelión de las canas’.



Las acciones de tutela, que fueron acumuladas en la Corte, fueron falladas en favor de esta población en las instancias que ordenaron suspender el decreto 749 de mayo de 2020, modificado por el 847 de junio de 2020, en el que estaba fijada la regla de una hora para hacer ejercicio, dejando en claro que podían hacerlo –observando las medidas de autocuidado- en los mismos términos en que habían sido aprobados para el resto de la población en ese momento: dos horas.



El Ministerio de Salud tiene 15 días para contestar si se contemplaron otras medidas sanitarias o de otra índole, además del aislamiento preventivo obligatorio para personas mayores de 70 años, antes de ordenarlo oficialmente en la Resolución 464 de marzo de 2020.



“¿Cuáles fueron las razones por las cuales se optó por la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo de las personas del precitado grupo etario?”, preguntó la Corte.



“¿Se tuvo en cuenta el posible impacto que la medida establecida en la Resolución 464 de 18 de marzo de 2020 podría tener sobre las personas mayores de 70 años, especialmente, sobre aquellas que tuvieran condiciones médicas o físicas particulares? De ser así, ¿qué medidas o directrices se adoptaron al respecto?”, agregó el alto tribunal.



El Ministerio además deberá entregar los conceptos técnicos y científicos disponibles para la fecha en que se profirió la resolución, respecto de las medidas sanitarias y de cualquier otra índole recomendadas o susceptibles de ser adoptadas, “con el propósito de proteger el derecho a la salud y, en conexidad con este, el derecho a la vida de la población mayor de 70 años y el resto de la población, en el marco de la pandemia ocasionada con el covid-19”.



Y deberá remitir “las memorias justificativas, estudios de impacto normativo y demás antecedentes relacionados con la Resolución 464 de 18 de marzo de 2020, que considere relevantes para el estudio de las acciones de tutela objeto de revisión”.



Además, deberá explicar las razones que llevaron a extender la cuarentena estricta para mayores de 70 años en el artículo 2 de la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, enviar los documentos que se usaron para su justificación si las hay y exponer si se tuvo en cuenta o no el impacto que la prórroga “podría tener sobre las personas mayores de 70 años, especialmente, sobre aquellas que tuvieran condiciones médicas o físicas particulares”



A su turno, la Presidencia y el Ministerio de Salud deberán explicar los motivos que llevaron a fijar en el decreto 749 de 2020 condiciones diferentes entre las personas de 18 a 69 años y los adultos mayores para hacer actividad física durante la cuarentena: “¿Se tuvo en cuenta el posible impacto que podrían tener las condiciones establecidas en el Decreto 749 de 28 de mayo de 2020 para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre en las personas mayores de 70 años, especialmente, sobre aquellas que tuvieran condiciones médicas o físicas particulares?”.



Sala Plena Corte Constitucional Foto: Corte Constitucional

Además, la Corte les pidió a los 28 tutelantes que expliquen de qué manera la medida de aislamiento preventivo obligatorio, así como las condiciones para hacer ejercicio, los afectó o impactó a cada uno en su caso particular. Además de Hommes y De la Calle, se encuentran en el listado Maurice Armitage, María Consuelo Cárdenas de Sanz de Santamaría, Clara López Obregón, Álvaro Leyva Durán, Alejandro Sanz de Santamaría Samper, entre otros.



Y, por otro lado, la Corte pidió conceptos al respecto al Instituto Nacional de Salud, a ocho universidades, a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Psiquiatría.



La idea es que den herramientas al alto tribunal sobre si, para el momento en que se ordenó la cuarentena estricta para esta población, así como para cuando se extendió la medida y para cuando se fijó la hora de ejercicio, había conocimiento de otras medidas sanitarias que tuvieran igual o mayor efectividad para mitigar la propagación del virus y para proteger la salud y la vida de las personas de este grupo etario y de la población en general.



“¿Existían razones médicas y/o científicas que justificaran mantener condiciones diferentes entre las personas de 18 a 69 años y los adultos mayores de 70 años para el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre? ¿Era posible establecer otras condiciones generales para el desarrollo de actividad física y ejercicio al aire libre por personas mayores de 70 años?", dijo el alto tribunal que pidió remitir los estudios que tengan al respecto.



El caso está en manos de la magistrada Paola Meneses, quien optó, con aval de la Sala Plena, por abrir un espacio deliberativo sobre este asunto. Por el momento, los términos para fallar este caso están suspendidos.



“El presente caso trata sobre un asunto complejo y novedoso para la Corte Constitucional, en la medida en que se refiere a la presunta afectación de derechos fundamentales en razón a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia ocasionada por el covid-19”, dijo la Sala.

