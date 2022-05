La Procuraduría y la Fiscalía se unieron para lograr reversar los efectos de una decisión judicial que decidió rebajar la pena a un hombre que agredió a su esposa bajo el argumento de que ella había provocado los hechos al intentar revisarle el celular.



El fallo dictado en abril de 2021 por el Tribunal Superior de Bogotá fue objeto de polémica nacional porque se habría privilegiado el derecho a la intimidad del hombre para rebajarle la pena de prisión de seis años a ocho meses y se ‘culpó’ a la víctima de lo sucedido, en vez de analizar el contexto de la convivencia de la pareja, que incluía, según peritaje de Medicina Legal, más de ocho años de maltrato psicológico de parte del hombre.

El caso se remite al 29 de noviembre de 2017. La mujer le pidió a su esposo, Favio Alirio Quiroz, que le dejara ver su celular ante la sospecha de una infidelidad. En la discusión, el hombre la tumbó sobre la cama y le puso las rodillas en el pecho y, para liberarse, la mujer le dio un rodillazo. Luego, en algún momento de la disputa, Quiroz aceptó la relación con otra persona y le permitió ver el celular.



El hombre fue condenado por violencia intrafamiliar a seis años de prisión. Y el Tribunal le rebajó la pena a ocho meses diciendo que el hombre había actuado en exceso pero en legítima defensa. La Fiscalía, la víctima y la Procuraduría presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso para que la pena que quede en firme sea la primera.



Un contexto de maltrato

La víctima presentaba perturbación psicológica resultado de la violencia intrafamiliar a la cual había sido sometida por su excompañero sentimental

En concepto conocido por EL TIEMPO, la Procuraduría dijo que la valoración del Tribunal es errónea dado que la conducta que estaba en juicio era la de Quiroz y no la de la mujer, por el maltrato físico y psicológico en el que este incurrió.



Además, indicó que el hombre buscó humillar a su pareja usando toda la fuerza de su cuerpo para “simbolizar dominación sobre la mujer que sufre la agresión, en el ejemplo más claro de indefensión”.



“A pesar de que (el Tribunal) verificó los diversos episodios de violencia intrafamiliar durante la convivencia de la pareja, demeritó lo afirmado por la víctima en sus diferentes salidas (denuncia, entrevistas con psicólogas y el juicio), y no reconoció (un) agravante pues señaló que no existían denuncias, o solicitudes de medidas de protección ni dictámenes de lesiones o algún otro testigo que confirmaran su dicho”, cuando estos sí existían.



Las pruebas practicadas concluyeron “de manera contundente que la víctima presentaba perturbación psicológica resultado de la violencia intrafamiliar a la cual había sido sometida por su excompañero sentimental”, dijo la Procuraduría. El peritaje dijo que la mujer padecía de un episodio depresivo mayor que se evidenció en las diferentes entrevistas, lo cual provocó un daño o destrucción de su autoestima y autoimagen que era “evidente en su discurso”.



“Se evidencia en su discurso una actitud sumisa frente a las agresiones y como estrategia de afrontamiento negativo, la misma ha optado por minimizar los hechos violentos, para disminuir su malestar emocional”, dice el peritaje

La violencia de pareja se ha presentado desde hace ocho años, debido al estado de embriaguez relacionado con la presencia de conductas agresivas, los estereotipos sexuales machistas: Medicina Legal

En documento en poder de este diario, la Fiscalía igualmente rechazó la decisión del Tribunal indicando que el documento de Medicina Legal ya advertía que la “violencia de pareja se ha presentado desde hace ocho años, debido al estado de embriaguez relacionado con la presencia de conductas agresivas, los estereotipos sexuales machistas con relación a la necesidad de sumisión de la usuaria en la dinámica de pareja".



A esto se suman "los celos de parte del compañero y por mantener el control sobre las actividades de la usuaria que representan en la restricción de las visitas familiares, amigos y salidas de lugar de residencia, acusaciones de ser infiel”, entre otros.



La Fiscalía General dijo que la confesión del procesado de la infidelidad constituye “una grave falta a los deberes como esposo y uno de los mayores maltratos a los que sometía a su pareja, constitutiva de una clara violencia de género desde un contexto de dominación, subyugación o discriminación”.



La entidad señaló que sí acreditó durante el juicio la existencia de “este contexto de maltrato y discriminación por razón del género”, contrario a lo dicho por el Tribunal, con los testimonios de la víctima, de los profesionales de salud y el del hijo de la pareja “de cuya versión aparece claramente establecida la violencia intrafamiliar”.



Y señaló que el Tribunal tergiversó el testimonio de la mujer ya que la autorización que Quiroz le dio para ver el celular fue antes del maltrato, lo cual es clave ya que bajo ese presupuesto fue que se reconoció el exceso en la legítima defensa que llevó a la rebaja de la pena.



Un mensaje problemático

La tesis del Tribunal "implica ofrecer una patente de corso para que todo esposo o compañero permanente reaccione ante una invasión al derecho a su intimidad con agresión física".

Igualmente, la Fiscalía señaló que de quedar intacto el pronunciamiento del Tribunal se estaría dando un mensaje problemático a la sociedad, pues “implica ofrecer una patente de corso para que todo esposo o compañero permanente reaccione ante una invasión al derecho a su intimidad con agresión física”.



Esto, dice la entidad, terminaría desvirtuando “de tajo la protección que se les debe brindar a la mujer, niñas y adolescentes, en el contexto de una violencia de género”.



La defensa de la mujer señaló que esa debe ser la guía “para poder diferenciar en las relaciones sociales las características de acuerdo a su sexo y sus diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales y jurídicas, cómo durante el transcurso del tiempo la sociedad ha naturalizado conductas y normalizado la violencia contra las mujeres, donde se justifican de cierta manera las agresiones hacia ellas; como lo que nos lleva en este caso, donde se analiza la legítima defensa en contraposición de los derechos y la no revictimización en la víctima de violencia intrafamiliar”.



Y la defensa del procesado le dijo a la Corte Suprema de Justicia que este reaccionó “para evitar la vulneración de su derecho a la intimidad”, y señaló que si una persona para establecer una “supuesta infidelidad debe incurrir en vulnerar los derechos de su pareja incurriendo hasta la comisión de delitos, ello sobrepasa los supuestos derechos que como pareja tiene una persona respecto de la otra”.



Este caso lo deberá resolver la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El proceso está en el despacho de la magistrada Patricia Salazar, quien ya finalizó su periodo y salió del alto tribunal. Se espera que la decisión que se tome en este caso zanje la discusión sobre el uso de la legítima defensa en escenarios de violencia intrafamiliar.

