Las reacciones tras decisión de la Corte de revivir las corridas

La decisión de la Corte Constitucional de revertir una de las decisiones que había tomado el año pasado de incluir las corridas de toros en la lista de eventos que cometen maltrato animal ha generado opiniones divididas en todo el país.



La animalista y directora de la Plataforma Alto, Natalia Parra, señaló que en cierta forma el fallo del alto tribunal “era previsible”, porque en el tema de las corridas “siempre ha habido un lobby muy fuerte de quienes se lucran de esta actividad”.

Aún así indicó que no “deja de sorprender que la Corte Constitucional se contradiga en una de sus decisiones”. En este sentido también coincide Carlos Crespo, promotor de la consulta antitaurina y miembro de la Fundación Resistencia Natural, quien afirmó que “es una vergüenza que la corte eche abajo sus propias sentencias, más si son de constitucionalidad, porque fue aprobada por todos los magistrados”.

Crespo agregó que pese a esto van a seguir adelante con el proyecto de ley 064 de 2018, que ya fue radicado, con el que se busca dar trámite en el Congreso al primer fallo de la Corte Constitucional en el que se le daba dos años al legislativo para que las corridas fueran consideradas como conductas penalizadas.

“Vamos a seguir. El periodo pasado tuvimos éxito en la Cámara de Representantes, teníamos la ponencia lista en la Comisión Séptima, pero se cayó por vencimiento de términos, ya que hubo énfasis en el fast track. En este periodo radicamos el mismo proyecto pero con algunas modificaciones”, precisó.



Por su parte, Natalia Parra señaló que en estos momentos se debe tener “un poco de prudencia hasta conocer el detalle del fallo” del alto tribunal, para así establecer cuál será la estrategia más adecuada para abordar el tema en un futuro próximo.



“Estamos a la espera de los detalles del fallo, habrá herramientas que le sirven a los animalistas y otras a los que impulsan las corridas, porque hay muchos niveles de regulación. Cualquier cosa que esté circulando ahora no va a ser contundente, porque no se sabe qué dice la decisión que tomó la Corte”, indicó.

En la otra orilla, Juan Rozo, presidente de la Unión de Toreros de Colombia, calificó como “una gran noticia” el veredicto del alto tribunal y precisó que como organización están evaluando cuáles serán los pasos a seguir después de que la decisión quede en firme.



“Vamos a esperar el fallo público y legal. Nosotros vamos a mirar cuáles serán las consecuencias de fondo, para mirar cómo actuar, porque los animalistas no se van a quedar quietos”, señaló.



Aún así, Rozo aseveró que viven con mucha “felicidad” el anuncio la Corte, porque esta “ratifica que las corridas de toros son una actividad legal, amparada a la ley y es una profesión legal. Es nuestra forma de vivir, nos hemos dedicado toda una vida entera en continuar estas tradiciones”.



Felipe Negret, quien fue empresario taurino por 20 años, añadió que con esta decisión la Corte "no hace nada nuevo", sino que "corrige una decisión mal tomada, mal argumentada, hecha a las carreras por parte de los magistrados que la tomaron. Cuando digo mal tomada me refiero a que desconoció el pluralismo, la libertad cultural y las competencias del legislador".



"El castigo penal debe estar reservado para las conductas más graves de la sociedad, no solamente para un sector de la comunidad porque otro sector no comparte sus creencias", añadió el abogado y ahora aficionado taurino.





MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ MÉNDEZ

Redacción ELTIEMPO.COM

Twitter: @mafearbelaezmen