Ratifican pena a policías por tortura a empleada de familia Gnecco

El 22 de octubre de 2002, Julia María Meléndez, quien trabajaba como empleada doméstica de la familia Gnecco López en Santa Marta fue trasladada por tres policías a la Sijín para interrogarla como sospechosa del presunto robo de unas joyas de Rosa Gnecco.



La mujer, según la investigación, no solo fue esposada sino que los agentes de Policía le pusieron una bolsa plástica en la cabeza, le taparon la boca y la nariz y la amenazaron con quitarle a su hija con el fin de obtener una “confesión”.



La Corte dijo que "el hecho de que la familia Gnecco no hubiera formulado denuncia contra Meléndez por el hurto de las joyas constituía un indicio de que habían hecho justicia por su propia mano". FACEBOOK

Tras “confesar”, Meléndez fue liberada y ese mismo día denunció la situación. Por este caso, la Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar la condena de los policías Marlon Calderón Sarmiento, Selwing José Hernández Peña y Omar Alonso Flórez.



Los tres uniformados fueron vinculados al caso en octubre de 2009 y fueron detenidos preventivamente en marzo de 2010 por los delitos de tortura agravada, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.



Al final, por prescripción, el juicio solo se llevó por tortura agravada, delito por el que fueron condenados en primera instancia el 19 de febrero de 2013 a 8 años y 8 meses de prisión.

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia que no admitió una demanda de casación que pretendía tumbar el caso con base en dos retrataciones que presentó la víctima, asegurando que todo había sido un invento suyo para justificar ante su familia unas lesiones que le habría propinado su pareja sentimental.



Esa versión, no obstante, fue desestimada tanto por el Juzgado y el Tribunal que aseguraron que el hecho de que Simón Gnecco no denunciara a Julia María Meléndez “es indicativo de que logró hacer justicia por su propia mano, lo que resulta ser coherente con el episodio de tortura investigado”.



Además, encontraron que las heridas que tenía la mujer solo pudieron ser causadas por las esposas y que la retractación era poco creíble frente “al cúmulo de pruebas que demostraron la ocurrencia del delito y la responsabilidad de los procesados”.



La Corte Suprema indicó que “no existió irregularidad alguna cuando, al margen de que existan otras explicaciones viables como las que propuso el censor, el sentenciador apreció que el hecho de que la familia Gnecco no hubiera formulado denuncia contra Julia María Meléndez por el hurto de las joyas constituía un indicio de que habían hecho justicia por su propia mano”.



“(…)que el haberla conducido a las instalaciones de la SIJIN para interrogarla hacía más probable la versión de aquélla sobre los actos de intimidación y tortura a los que fue sometida, o que las lesiones que ésta presentó en los brazos son compatibles con el relato de haber sido esposada”.



La Corte además indicó que no corresponde a las reglas de la experiencia o si considere “normal” que los agentes de Policía “se ofrezcan” a “colaborar” con la investigación de un hecho delictivo sin que mediara denuncia formal.



“Encuentra la Sala que el censor no logró poner en evidencia una errada o caprichosa valoración de la prueba por parte de los juzgadores, como sí su propósito de que se prefiera su apreciación diferente sobre lo que los medios de conocimiento demostraron, pretendiendo así revivir el debate probatorio planteado en las instancias", dijo la Corte.



