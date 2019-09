En firme condena a Jesús Armando Arias por Palacio de Justicia

La Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 35 años de prisión contra el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales por los hechos que rodearon la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985.

Arias Cabrales había sido condenado por un juez de Bogotá por las 11 desapariciones del Palacio de Justicia, en abril del 2011. Después, en octubre del 2014, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, ratificó la condena en los casos de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis e Irma Franco, y desechó su responsabiidad en los otros seis casos.



Durante los hechos del Palacio de Justicia, Arias Cabrales era el comandante de la Brigada XIII del Ejército, por lo que dirigió toda la operación de respuesta a la toma del M-19 al edificio. Para la Corte Suprema, "no queda duda" de que Arias Cabrales fue quien estuvo al frente de la operación contra el M-19 "y quien por lo tanto dominó de principio a fin la acción marcial".

En la decisión también se lee que "a nadie se le ocurriría pensar en este entramado de hechos y pruebas que el general que dirigió el desproporcionado operativo de la retoma del Palacio con el fin de enfrentar la criminal toma del mismo, una vez culminada la acción militar y contrario a lo que acordaban los mandos, se hubiera desentendido de los prisiones y olvidado de los agresores".



En su decisión, la Corte le dio validez a las grabaciones que demostraron cómo se dieron las órdenes dentro de la operación de retoma del Palacio.



"Es evidente que el general Arias Cabrales no fue, no pudo, no podía ser ajeno a la aprehensión y posterior desaparición de la guerrillera Irma Franco", especifica la decisión del alto tribunal.

Además, dice que aunque es posible que los restos de la guerrillera del M-19 aparezcan en algún momento, como ha venido sucediendo con otros casos, “eso no significa que no hayan sido desaparecidos. El hecho de que después de la retoma fueran vistos en poder de las fuerzas del Estado y que no hayan sido entregados a la autoridad jurisdiccional, si se consideraba que existían indicios de sus vínculos con el grupo terrorista, es la manifestación de su desaparición jurídica. Pensar lo contrario es ofender el dolor de las víctimas y revictimizarlas”.



La semana pasada fue identificada la desaparecida Gloria Anzola, abogada que pasó a ser la sexta hallada de la lista. En la sentencia se lee que si bien el general no ejecutó las desapariciones, "su aporte fue esencial y definitivo en la ejecución del comportamiento".



La ratificación de la condena se da como respuesta a la apelación de la defensa de Arias Cabrales, para la cual el caso del general (r) debió ser juzgado por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria.



En el proceso, la Procuraduría había pedido mantener la condena contra el militar porque la desaparición forzada no puede considerarse, en tanto delito de lesa humanidad, un acto propio de las funciones militares. Además, argumentó que Arias Cabrales omitió sus funciones cuando no tomó medidas que permitieran prevenir las desapariciones y muertes de las personas que estaban en el Palacio.



