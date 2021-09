Archivan queja de Ramiro Suárez Corzo contra magistrados de la JEP

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial se inhibió de abrir investigación disciplinaria en contra de los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz como lo solicitaba mediante una queja el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo.



Suárez Corzo está a condenado a 27 años de cárcel por el homicidio –perpetrado por paramilitares- de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, excontralor departamental, ocurrido el 6 de octubre de 2003 y está en juicio por su presunta participación en otro homicidio.



El exmandatario se sometió a la JEP como tercero civil, pero su petición fue rechazada por la JEP en marzo pasado en auto que ordenó remitir el asunto a la justicia ordinaria. Contra esa decisión, el exmandatario local interpuso un recurso de reposición e interpuso una queja al estimar que se provocó “un error en los funcionarios que adelantan las anotaciones en la página de la Rama Judicial”.



Según Suárez, la actuación de los magistrados de remitir la Resolución 992 del 2 de marzo del 2021 a la Juez 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad es violatoria de sus derechos fundamentales, porque todavía debía resolverse la apelación contra esa decisión. En este sentido, el exalcalde pedía que como medida cautelar que se ordenara a los jueces de ejecución de penas abstenerse a seguir con la vigilancia de su condena hasta que se resuelva la apelación.



Con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dijo que no hubo irregularidad en la actuación de los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz al negar su sometimiento y remitir el asunto a la justicia ordinaria.



“No encuentra este Cuerpo Colegiado que la conducta desplegada por los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz sea pasible de algún reproche disciplinario si se tiene en cuenta que la decisión de remitir a la justicia ordinaria el asunto de estudio es una consecuencia natural que se deriva de la falta de competencia de la JEP para avocarlo”, dijo la Comisión.



“Los anteriores argumentos son suficientes para que esta instancia se inhiba de iniciar actuación contra los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial, toda vez que su proceder no constituye falta disciplinaria, en los términos previsto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Esta decisión no hará tránsito a cosa juzgada”, agregó.



