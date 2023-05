El Consejo de Estado admitió para su estudio una demanda en contra de la elección de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Hilda González Neira y negó suspenderla provisionalmente en el cargo.



La demanda que cursa en el despacho de la magistrada Rocío Araújo tiene argumentos similares pero con hechos nuevos a los de otro recurso judicial que fue negado ya en diciembre de 2022, por ese mismo alto tribunal. ¿De qué se trata?



La demanda dice que Neira no habría cumplido los requisitos para llegar el cargo que incluye, entre otros, ejercer su labor de abogada con buen crédito porque por una actuación suya como magistrada se inició un proceso que terminó con una condena a la Nación.



Y ahora, la Rama Judicial presentó ante el propio Consejo de Estado una acción de repetición con la que busca que Neira pague de su propio bolsillo el costo de esa condena. Ese proceso llegó al despacho del magistrado Guillermo Sánchez Luque el pasado primero de febrero de 2023.



Ese proceso primero llegó al Juzgado 65 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que en diciembre de 2022 lo remitió, por competencia, al Consejo de Estado.

El TIEMPO revisó el expediente de la demanda de repetición y hasta el momento solo se ha dado el reparto del expediente al magistrado Sánchez, por lo que no se ha definido si la demanda será admitida y estudiada de fondo. Para el abogado Iván Andrés Flórez, en todo caso, la existencia de ese proceso demostraría que Neira no cumple los requisitos para ser magistrada de la Corte Suprema.



"El ejercicio de la acción de repetición exige para su ejercicio el cumplimiento del presupuesto procesal del pago efectivo y real de la condena por parte del demandante Nación-Rama Judicial, por tanto, existe a la fecha certeza absoluta del daño patrimonial al erario público con ocasión de una conducta –dolosa y gravemente culposa– de la hoy accionada Hilda González Neira", dice la demanda.



Según la demanda de nulidad, este hecho de la condena a la Nación producto de una actuación de Neira como magistrada, implicaría que no tiene los requisitos para estar en la Corte Suprema, porque se habría afectado "la imagen del servicio público de administración de justicia" y la "disponibilidad presupuestal" de la Nación.



Al analizar preliminarmente los argumentos, la Sección Quinta del alto tribunal indicó que se cumplieron los requisitos para estudiar la demanda pero no para suspender en esta etapa inicial del proceso a Neira como magistrada.



"Se advierte que el proceso de nulidad electoral es autónomo frente al medio de control de repetición, por lo que en el presente asunto se trata de un tema de fondo que debe resolverse al momento de proferir sentencia y al contar con todos los elementos de juicio que para esta etapa precaria del trámite no han sido aportados por el demandante", dice la decisión conocida por EL TIEMPO.

"Para este momento del proceso no se advierte que la demandada haya sido nombrada sin el requisito del buen crédito o que la falta de publicidad del acto de nombramiento y confirmación incida en su legalidad, como lo alegó el demandante en su escrito inicial, motivo por el cual se negará la prosperidad de la petición cautelar", agrega el recurso.

