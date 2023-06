Más de un mes después de que se tomara la decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer su fallo sobre el proyecto de Ley Estatutaria 295 de 2020 Cámara – 475 de 2021 Senado, que es la última reforma a la justicia aprobada por el Congreso de la República durante el Gobierno de Iván Duque.



Ese proyecto de Ley que deberá pasar a sanción del presidente Gustavo Petro tiene 100 artículos. En esta nota EL TIEMPO le explica los detalles de la decisión frente al presupuesto de la Rama Judicial y elementos claves sobre su funcionamiento como el plan de inversiones y el rol de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

El 3 por ciento

Uno de los artículos clave de este proyecto era el 87 que decía que al año siguiente a la entrada en vigencia de esta reforma, el presupuesto de gastos asignado a la rama judicial sería equivalente al 3 por ciento del presupuesto de rentas y de recursos de capital del tesoro nacional.



La Sala Plena dijo que en realidad es contrario a la Constitución fijar este tema porque desconocer el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación que impide aumentar ninguna de sus partidas. No obstante, no tumbó la norma sino que la condicionó para decir indicar que este 3 por ciento ya no será para el año siguiente de cuando entre a regir esta ley, sino que será un "mandato de realización gradual e incremental de asignación presupuestal a la Rama judicial".



Para la Sala Plena, "esta interpretación garantiza que el presupuesto asignado a la Rama Judicial no disminuya en términos reales de un año a otro, al mismo tiempo que autoriza a alcanzar esa meta del 3 % del presupuesto de rentas bajo criterios de estabilidad fiscal y respeto por la competencia constitucional que tiene el Gobierno nacional para elaborar el presupuesto nacional".

De otro lado, la Corte avaló que el presupuesto de la Rama Judicial se asigne de forma global para funcionamiento e inversión, con el fin de que sea la propia Rama la que lo desagregue de manera autónoma, siguiendo las clasificaciones del gasto establecidas por el Gobierno nacional.



Y señaló que no se puede obligar a la Rama Judicial a que, en ese proceso de desagregación, siga las clasificaciones del gasto que adopte el Gobierno Nacional, pues esto contraviene precisamente su autonomía constitucional.



Además, avaló un parágrafo que permite que el Congreso cree mecanismos que permitan a instituciones académicas sin ánimo de lucro y a entidades públicas contribuir a financiar la Rama Judicial, por ser elementos que favorecen su autonomía, eficacia y celeridad.

El concepto sobre el plan de inversiones no será vinculante

En la decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional también tumbó un elemento que había generado polémica durante el debate y es que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (compuesta por los Presidentes de las Altas Cortes y el Fiscal) elaboren un concepto sobre el plan de inversiones de la Rama Judicial que iba a ser vinculante para el Consejo Superior de la Judicatura.



La decisión de la Sala Plena fue señalar que los conceptos se pueden hacer, pero que no serán vinculantes. Eso sí, la Judicatura deberá emitir una respuesta en donde explique de manera clara por qué optó por no acoger las recomendaciones del informe que realice la Comisión Interinstitucional.



Esos conceptos son sobre: la determinación de la estructura y planta de personal de las corporaciones judiciales; el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial: el presupuesto de la Rama Judicial que se envía al Gobierno y el Plan de Inversiones que se aprueba cada año.

"La Sala Plena concluyó que el concepto vinculante de la Comisión Interinstitucional desconoce las competencias de administración y gobierno que la Carta Política le otorga al Consejo Superior de la Judicatura", dijo la Corte al referirse luego a los integrantes de esa Comisión que incluye, además, a un representante de la Rama Judicial.



"Con fundamento en esta composición, la Sala encontró que la emisión de conceptos vinculantes por parte de dicho órgano desconoce la separación entre la función jurisdiccional y administrativa", dice el fallo.

Comisión no podrá nombrar al Director Ejecutivo de la Rama

Aurelio Rodríguez, presidente de la Judicatura en el Congreso en debate de la Corte Agraria Foto: Consejo Superior de la Judicatura

Además, al pronunciarse sobre el artículo 43 que habla sobre las funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Corte Constitucional tumbó tres claves: ya no podrá definir políticas de la Rama, sus conceptos ya no serán vinculantes y no podrá) elegir al Director Ejecutivo de la Rama Judicial.



La Corte dijo que esas funciones son incompatibles con su naturaleza consultiva y que, como esa Comisión está integrada, en su mayoría, por autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, se terminó transformando "a los jueces en administradores, lo que afecta el ejercicio adecuado de la administración de justicia".



"La Sala encontró que la asignación de las competencias en mención a la Comisión Interinstitucional afecta la autonomía e independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional tanto de las autoridades que hacen parte de dicho órgano consultivo como de las demás autoridades que integran la Rama Judicial", dice la decisión.



El fallo dice que la adopción de esas medidas "genera un riesgo de parcialidad de los integrantes de dicho órgano y puede provocar presiones internas frente a las otras autoridades judiciales que hacen parte de la estructura jerárquica de la Rama Judicial".

Además, señaló que la elección del director ejecutivo de administración judicial cumple un rol solo administrativo y su elección de parte de la Comisión, "terminaría por generar una participación directa de ese órgano consultivo en la administración de la Rama Judicial y, con ello, se eliminaría la necesaria separación entre la función jurisdiccional y la función de administración de la Rama Judicial".

