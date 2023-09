El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo Cadena, aseguró que no hay riesgo de que se afecte el quórum mínimo en el alto tribunal para que este pueda elegir a la próxima Fiscal General de la terna que envió el presidente Gustavo Petro Urrego y que está conformada por las exfiscales Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Amparo Cerón.



(Lea: Atención: Musa Besaile busca aceptar cargos por millonario desfalco a Córdoba)



Castillo indicó que la elección se realizará antes de la salida Francisco Barbosa el 12 de febrero y que se está buscando elegir prontamente a la vacante que hoy hay en la Corte y la que se producirá a finales de mes cuando deje el cargo por edad de retiro forzoso el magistrado Fabio Ospitia.



Castillo indicó que si bien en abril de 2024 salen otros cinco magistrados, aún si para entonces no hubiera elección, el quórum no estaría en riesgo por el cambio de reglamento que se hizo para estas elecciones en la Sala Plena.



"El 10 de abril salimos cinco magistrados y el quorum quedaría con 18 personas suficiente para elegir. Y deben recordar que hubo un cambio en el reglamento de la Corte lo que permitiría que aún con 18 personas se pudiera elegir fácilmente la señora Fiscal General", señaló.



El Presidente de la Corte dijo que ese alto tribunal está en su proceso natural.



(Lea: Reforma a la Justicia debe ser concertada le dice Osuna a las Altas Cortes)



"Estamos dando prelación a algunas elecciones que la Corte ha venido haciendo de manera oportuna. Hace 15 días sacamos la terna para elegir Auditor General, hace también unos días elegimos magistrado de la Sala Penal y en este momento nos estamos ocupando de elegir a magistrado de la Sala Civil. Posteriormente, y ya está la lista, elegiremos al reemplazo de Fabio Ospitia que se va hacia el 23 de septiembre", dijo.

Cadena indicó que la Corte agradece que el Presidente haya enviado con antelación la terna para elegir el reemplazo del señor Fiscal General quien se va el 12 de febrero e indicó que para este proceso debe hacerse una deliberación sobre las candidatas.



"Uno también elige en la confianza de que la persona sea la más idónea, la más proba, para ejercer un cargo tan importante para el desarrollo de la vida Republicana. En ese sentido, estamos en una etapa de reflexión", agregó.

"Poco a poco nos iremos ocupando de ello debido a que hay una buena antelación y antes del 12 de febrero del próximo año el país contará con Fiscal" FACEBOOK

TWITTER

"Poco a poco nos iremos ocupando de ello debido a que hay una buena antelación y antes del 12 de febrero del próximo año el país contará con Fiscal", dijo el magistrado Castillo Cadena al indicar que no tiene ninguna preocupación sobre este proceso de elección.



(Lea: Libertad de Nancy González: en EE.UU. son menos carceleros, dice Minjusticia)



Ante la pregunta de si sentían una presión para elegir de parte del Gobierno, el Presidente de la Corte dijo: "No, realmente no. Yo creo que la colaboración armónica ha funcionado bien. El Presidente no nos está presionando para que elijamos ya Fiscal".

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia