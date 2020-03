¿Quién es el magistrado que el uribismo está cuestionando?

El viernes la Corte Suprema de Justicia eligió a siete de los nuevos integrantes de ese tribunal entre los que se encuentra el abogado y columnista Hugo Quintero Bernate, cuya elección generó una avalancha de críticas de personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Quintero Bernate, fue elegido para hacer parte de la Sala de Casación Penal y no de la Sala de Instrucción, por lo que por ahora no conocerá ninguna de las investigaciones que se siguen contra el expresidente Uribe.



De hecho, fuentes consultadas señalaron que con los tiempos de la Corte Suprema y las investigaciones, los procesos contra Uribe Vélez, en caso de prosperar, tardarían varios años en salir de la Sala de Instrucción.



A pesar de esto se escucharon cuestionamientos a su supuesta parcialidad contra el senador y jefe del Centro Democrático.



Fuentes cercanas al nuevo magistrado señalaron que cerro su cuenta de Twitter y renunció a su columna unos minutos después de ser elegido.



El nuevo magistrado es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás con estudios de maestría en Estrategia y Geopolítica.



En los últimos 14 años ha ejercido como litigante desde su oficina de abogados representando a personas vinculadas a procesos penales y representando a la Rama Judicial como víctimas en sonados casos de corrupción.



Trabajó en la Fiscalía fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente, conjuez de la Sala de Casación Penal y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y fue Secretario privado del entonces ministro de justicia Jaime Giraldo Ángel .



"He estado en todos los lados de la ley, menos en contra de la ley", dijo Quintero en su presentación ante los magistrados de la Corte.



Igualmente señaló que para ser un buen juez "hay que tener carácter y confiabilidad" y que en las decisiones solo se puede pensar en la justicia.



El nuevo magistrado recordó a un juez de los Estados Unidos y señaló que un magistrado "puede aspirar a cualquier cosa menos a ser popular" porque al tomar decisiones en casos sensibles siempre una parte quedará insatisfecha.



"Más en un país como Colombia en donde el concepto popular de justicia es que es injusto todo aquello que no lo favorece a uno", indicó el magistrado quien reiteró que la Sala Casación Penal fue relevada de sus funciones de instrucción y juzgamiento.



“Soy un hombre bueno. No tengo más aspiración que ser magistrado de la Corte y colaborar con la corporación”, sostuvo.



Quintero Bernate escribía una columna de opinión en El Nuevo Siglo en donde se refirió a temas de actualidad y cuyo contenido ahora han generado críticas del mismo senador Uribe Vélez.







Redacción Justicia

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com