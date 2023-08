La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, y el exministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá Diego Molano llegaron a una conciliación luego que la primera indicara que el exfuncionario ordenó mutilar y asesinar a jóvenes durante el paro nacional.



(Lea: Armando Benedetti denuncia la magistrada de la Corte Suprema que lo investiga)



"Aclaro y rectifico que no me consta y no tengo prueba que el señor Diego Molano haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes como lo manifesté en el tuit publicado en mi cuenta el 05 de mayo del 2023", dijo Pizarro.



(Lea: Senador Antonio José Correa va a juicio por corrupción: ¿qué contrato lo enreda?)

"En consecuencia hemos acordado en la conciliación: 1. Eliminar el tuit del 05 de mayo de 2023, 2. Abstenerse en el futuro de hacer referencia respecto del señor Molano sobre estos hechos y 3. Publicitar la presente aclaración por los mismos medios que realicé la afirmación", agregó.



(Lea: Corte reclama a la Fiscalía por graves demoras en investigaciones de desaparecidos)



Tras ese mensaje en redes sociales, lo que viene es que el magistrado ponente en este caso, Cesar Reyes, deberá elaborar un proyecto de auto en el que archiva formalmente el caso y la Sala de Instrucción lo deberá aprobar.

Tras conciliación en la @CorteSupremaJ entre la senadora María José Pizarro (@PizarroMariaJo) y @Diego_Molano, la congresista aclaró y rectificó que no le consta tener pruebas de que el exministro haya ordenado la mutilación y/o el asesinato de jóvenes. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) August 17, 2023

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia