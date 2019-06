¿Qué viene para Iván Márquez, tras perder investidura de congresista?

Luego de que el Consejo de Estado decidió, en primera instancia, decidiera quitarle la investidura de congresista a Luciano Marín, conocido como Iván Márquez, las consecuencias para el exjefe guerrillero son varias.



En primer lugar, la pérdida de investidura significa que Márquez no podrá volver a ocupar cargos de elección popular en su vida, así que su futuro en la política es casi nulo, esto a pesar de que hace parte del Consejo Político del partido Farc, surgido tras la desmovilización de ese grupo guerrillero.

Márquez tenía asegurada una curul en el Congreso por cuenta del acuerdo de paz con las Farc, que le dio a la exguerrilla cinco escaños en la Cámara y cinco en el Senado.



Sin embargo, días después de la captura de Jesús Santrich, el 9 de abril del 2018, por una solicitud de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico, Márquez viajó a la zona de reincorporación de Miravalle, Caquetá, y luego salió de allí junto con Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’, y desde entonces se desconoce su paradero.



De otro lado, debido a que como desmovilizado de las Farc se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su futuro judicial tiene al menos dos vías: la justicia ordinaria y la transicional.



La primera, si fuera investigado por delitos cometidos después de la firma del acuerdo de paz o que no hayan tenido relación con el conflicto; la segunda, si lo investigaran por delitos cometidos antes del acuerdo de paz y que se relacionen con el conflicto.



En el caso de Márquez, está pendiente que la JEP resuelva el incidente de verificación de cumplimiento que le inició en mayo pasado, por considerar que está faltando a sus compromisos con esa justicia y con la paz.



Desde mediados del 2018 Márquez no atiende el llamado de la JEP por lo que se inició en su contra el incidente, que podría terminar en la decisión de que pierda los beneficios del acuerdo de La Habana.



El exjefe guerrillero está vinculado desde junio del 2018 en el caso 001 de la justicia transicional, conocido como el de secuestro, y fue llamado a rendir su versión el 14 de marzo de 2019, diligencia que se reprogramó para el 2 de mayo, pero el exjefe de las Farc no acudió a ninguna de las dos citas en la Sala de Reconocimiento. Tampoco ha respondido a los llamados de la Sala de Amnistía e Indulto.

