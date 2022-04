Tras estudiar nueve tutelas la Corte Constitucional declaró que existe una masiva y sistemática violación de los derechos humanos de las personas que están presas en centros de detención transitoria, como URI, estaciones de policía, CAI y similares.



Por eso, el alto tribunal dijo que se configura un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), una figura que se ha usado 15 veces para temas como la crisis por el desplazamiento forzado, la situación de los defensores humanos, los derechos de la niñez wayuu en La Guajira y, más recientemente, las condiciones de seguridad y asesinato de excombatientes de las antiguas Farc.



De todas, el único ECI que se ha declarado dos veces, en 1998 y 2013, y además con una reiteración, en 2015, y ahora una extensión con esta decisión de 2022, es el que se refiere al sistema penitenciario y carcelario de Colombia.



Las cifras respaldan esa determinación de la Corte: según la Defensoría del Pueblo, a nivel general, el hacinamiento en centros de detención transitoria llegó, a marzo de este año, a 194 por ciento ya que hay 7.131 cupos y 20.951 personas detenidas.



Pero hay casos de sitios como el centro de reclusión transitorio Fray Damián, en Cali, en donde el hacinamiento, a febrero del 2022, fue del 3.220 por ciento. Y lugares en donde los internos, en una celda, tienen 35 centímetros cuadrados para vivir las 24 horas del día.



“Por fin la Corte pondrá sus ojos en la situación de estos centros. A raíz de los que había pasado con ECI anteriores, la pista se había puesto en los establecimiento del Inpec, lo que había generado que los gravísimos problemas se comenzaran a atender, pero a costa de tener hacinamientos espantosos”, dijo a EL TIEMPO Juan David Posada, director del Semillero de Penitenciario y DD.HH. de la Universidad de Antioquia.

En eso coincidió Juan Carlos Ospina, profesor y candidato a doctor en derecho, quien ha estudiado los impactos de este tipo de decisiones. “Lo primero es que (el fallo) visibiliza el problema de que no solamente la situación de las prisiones es inconstitucional desde 1998, sino que ahora se remonta a estos otros lugares con detenidos y sin condiciones para ello”, dijo.



Aunque la declaratoria, resaltan los expertos, es en sí misma muy importante, queda la pregunta de si los ECI tienen un impacto real en las crisis sobre las que advierten, ya que desde 1998 se dio la primera advertencia sobre la violación de derechos en el sistema carcelario, y esta situación no parece haberse solucionado.



Ospina señaló que reconocer la situación, que es lo que le compete a la Corte, es importante “porque es un llamado a las demás autoridades, y la declaración per se, que narra lo que sucede, va acompañada de órdenes estructurales”.



El abogado constitucionalista añadió que los ECI han servido para activar las respuestas del Estado, aunque esa “ha sido insuficiente y la situación sigue siendo crítica, no por la Corte, sino porque las instituciones no han adoptado ni cumplido las órdenes para superar esa situación”.



Una opinión similar sostuvo Posada, quien añadió que con los primeros ECI sobre el sistema carcelario se logró que los ojos de la Corte estuvieran enfocados en el Inpec “y se redujeron algunas de las condiciones horrorosas que había, sin decir que ahora sean la maravilla”.



El experto fue enfático en señalar que aun cuando hay cambios, si no se controla la fuente que general el hacinamiento y los problemas que de este se deriva, el asunto no se solucionará de fondo.



“Hay que racionalizar el uso del derecho penal y frenar ese uso excesivo que se ha presentado como resultado del populismo punitivo”, explicó Posada y Ospina añadió que también se deben ampliar los cupos carcelarios, capacitar a las autoridades en esta materia y fortalecer a las entidades territoriales, como alcaldías y gobernaciones, que por ley son las que deben hacerse cargo de las personas sindicadas.



