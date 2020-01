¿Le quedan cartas a Mockus tras fallo que lo deja fuera del Congreso?

Tras una decisión de este martes, Antanas Mockus, senador del Partido Verde y el segundo congresista más votado en las pasadas elecciones legislativas, tendrá que dejar el Capitolio, a donde había regresado tras resultar electo en 2018.



Esto luego de que este martes la Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme el fallo por el cual en abril del año pasado se declaró la nulidad de la elección de Mockus, al revocar una tutela que en julio pasado había devuelto al senador transitoriamente a su curul.



Así las cosas, una vez se termine el proceso de notificación judicial, Mockus no podrá volver al Congreso como legislador, puesto que contra esa apelación de tutela no proceden recursos, aunque hay una estrecha posibilidad que podría, a futuro, volverle a abrir las puertas del Capitolio.



Precisamente ya que la decisión de este marte fue producto de una tutela -recurso que había sido interpuesto por Mockus y concedido a su favor en julio, pero que fue apelado y ahora dejado sin efectos- pasará a la Corte Constitucional, como lo hacen todas las demás tutelas del país.



En el alto tribunal constitucional la tutela de Mockus podría ser seleccionada para estudio y revisión, y en ese caso, sería posible que la Corte cambie el sentido final de esta tutela.



Sin embargo, así como es posible que la Corte seleccione el recurso, lo revise y lo cambie, también es posible que no lo haga y que la tutela simplemente pase al archivo del alto tribunal.

La elección de Mockus fue anulada por violar el régimen de inhabilidades, ya que seis meses antes de las elecciones legislativas, Corpovisionarios, entidad de la que él era representante legal, firmó contratos con la Gobernación de Cundinamarca, y la ley señala como inhabilidad firmar contratos con el Estado en ese periodo antes de las elecciones.



Por estos mismos hechos se demandó tanto la elección como la investidura de Mockus, lo primero lo dejaba del Senado por este periodo, lo segundo lo alejaba para siempre de ocupar cualquier cargo de elección popular.



La nulidad que le decretaron en abril pasado quedó congelada gracias a una tutela de Mockus en la que se estableció que antes de decidir esa acción de nulidad, se debía esperar a conocer el fallo de segunda instancia en la acción de pérdida de investidura. Esto porque la ley 1881 de 2018 prevé que en casos en los que por los mismos hechos se demande la nulidad y la pérdida de investidura, el sentido del primer fallo hará tránsito al segundo proceso.

Gracias a la tutela que suspendió la nulidad de su elección, en julio del 2019 Mockus había vuelto al Congreso. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

El fallo de segunda instancia de la demanda de pérdida de investidura se conoció en octubre pasado, por lo que la nulidad de Mockus debía quedar en el mismo sentido, con resultados favorables a él, no obstante, la apelación a la tutela que le había permitido seguir en el Congreso tras el fallo de nulidad le enredó el panorama.



Este martes, tras varios debates, la Sala Plena del Consejo de Estado decidió la apelación a esa tutela y consideró que debía revocarse puesto que era improcedente ya que para el caso -oponerse a la decisión de nulidad- Mockus tenía otro medio de defensa judicial: el recurso extraordinario de revisión, y las tutelas solo proceden cuando son el único medio que tiene un ciudadano para velar por el respeto de sus derechos.



Así las cosas, las opciones del también exalcalde de Bogotá, sancionado por una sala del Consejo de Estado, pero salvado por otra, son estrechas pero teniendo en cuenta la posibilidad de una eventual revisión en la Corte Constitucional, su novela judicial aún no tendría un punto final.

