En firme adjudicación de contrato para digitalizar la justicia

Tras estudiar dos solicitudes que pedían anular la adjudicación de un millonario contrato para digitalizar la justicia en Colombia, alegando supuestas irregularidades, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Deaj), negó estas petición y dejó en firme el contrato en manos del consorcio colombomexicano Linktic-Muscogee.



Se trata de un contrato por 22.000 millones de pesos a 12 meses adjudicado el 16 de abril pasado y firmado este lunes para la implementación del Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGJ) en 200 despachos judiciales del país.

Las dos compañías que habían hecho críticas a la adjudicación del contrato fueron Sofplan y Servisoft.



La primera de ellas Sofplan, de origen brasileño, decía que la empresa seleccionada estaba al borde de la quiebra, y se habían presentado irregularidades en el proceso pues, sostenía la compañía: "los estudios que dieron origen a la adjudicación contienen inmensos errores como la no acreditación de la Representación Legal de los integrantes del consorcio Linktic-Muscogee, la presentación de estados financieros que no corresponden con lo exigido por el pliego y otras anomalías que condujeron a la asignación a favor de un consorciado tecnológico que no cuenta con un solo empleado vinculado en su nómina y padece de una deplorable situación financiera con pérdidas anuales, incapacidad para atender sus deudas con el producto de sus utilidades y bajo nivel de activos".

En respuesta, a las críticas, Paula Sánchez, apoderada del Consorcio LinkTIC-Muscogee, había dicho que el consorcio está conformado en un 90 por ciento por LinkTIC S.A.S., empresa colombiana con solidez financiera y más de 15 años de experiencia en el mercado tecnológico y de innovación.



Añadió que era lamentable que "un proceso que va a beneficiar a los colombianos y a la justicia, y que además, tuvo el acompañamiento de la Contraloría General de la República; más un proceso riguroso de la Rama Judicial, hoy sea foco de ataques calumniosos".



Señaló así mismo que el consorcio cuenta con toda la idoneidad, la capacidad técnica y financiera para asumir los retos de la modernización tecnológica que necesita el país.

