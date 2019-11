¿Qué pasará con el caso del asesinato de la porrista de Millonarios?

Luego de que una juez de Bogotá absolvió a Hugo Alejandro Zabaleta, imputado por el asesinato de la porrista de Millonarios Luisa Fernanda Ovalle, registrado el sábado 30 de noviembre del 2013, el futuro de este proceso judicial quedará en manos del Tribunal Superior de Bogotá.



Ovalle fue asesinada cuando volvía a su casa después de una jornada laboral como impulsadora en el barrio 20 de Julio.



La Fiscalía y los representantes de la familia de la víctima anunciaron que apelarán la decisión de la juez y pedirán que se condena a Zabaleta, por lo que el caso pasará a revisión en el Tribunal.

Sin embargo, el proceso no será nada sencillo, pues según lo que se ha conocido, la única hipótesis de la Fiscalía sobre el asesinato de la joven, que tenía 18 años de edad, es que el crimen fue perpetrado por Zabaleta. Y este jueves, en la audiencia en la que fue absuelto, la jueza consideró que el relato del único testigo que directamente lo señala a él como responsable no es fiable.



La funcionaria judicial indicó que en el juicio fueron escuchados 21 testigos que habrían estado en el sitio de los hechos cuando se cometió el crimen. Sin embargo, solo uno de ellos, Juan Gabriel Villabón Guarnizo, señalaba directamente a Zabaleta como el supuesto responsable del homicidio. El problema es que antes de presuntamente haber presenciado el homicidio, el testigo se había tomado unas cervezas.



Para la juez de primera instancia, no se le puede dar credibilidad a ese testigo porque no coincide con las otras declaraciones de testigos, y porque el contexto en el que se dieron los hechos se dificultaba la observación de lo sucedido realmente.

Los demás testigos que fueron escuchados hablaron sobre cómo se dieron los hechos del asesinato y describieron aspectos generales del victimario como su altura, pero no lo identificaron plenamente.



Entre otras cosas también se dijo que Zabaleta es zurdo, pero testigos sostienen que quien atacó a Ovalle empuñaba el cuchillo en la malo derecha, por ejemplo.



Así las cosas, aunque la decisión sobre si se revoca la absolución y se condena a Zabaleta, o se mantiene el fallo inicial está ahora en manos del Tribunal Superior de Bogotá, las pruebas y elementos expuestos por la Fiscalía hasta el momento parecen indicar que cambiar el sentido del fallo no será sencillo.

