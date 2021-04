No se puede negar afiliación a pensión a personas de la tercera edad

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que las administradoras de pensiones no pueden negarse a afiliar a las personas de la tercera edad.



“Es abiertamente discriminatorio impedir que una persona acceda al sistema de seguridad social a partir de estereotipos negativos por pertenecer a una generación o tener determinada edad”.



(Le puede interesar: Pensión y tiempo laborado en sector público y privado, esto dice Corte)

Así lo advirtió al proteger a una mujer de 83 que pedía la afiliación como un requisito para que su empleador le pagara los aportes que le debía por 20 años de trabajo.



La señora había iniciado y ganado ante la justicia un proceso laboral con su antiguo empleador, con quien tuvo un contrato de trabajo entre el 1 de abril de 1991 y el 1 de enero de 2011. No obstante, se acreditó que el empleador no había hechos los aportes de ley en todos esos años y que ni siquiera había afiliado a la mujer a un fondo de pensiones.



(Le puede interesar: ¿Se pensionó o está cerca? Estos 4 fallos de las Cortes le interesan)



Por eso, el Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó la afiliación inmediata. Con fallo en mano, la mujer fue a Colpensiones a presentar el formulario de afiliación el día 28 de febrero de 2020, pero esta fue rechazada el día 9 de junio de 2020, por tratarse de una persona de la tercera edad.



La mujer interpuso una tutela que fue fallada a su favor primero por el Tribunal señalado que, en efecto, no hay impedimento alguno de edad para poder afiliarse a un fondo de pensiones. El caso que llegó hasta la Sala Laboral de la Corte Suprema.



Con ponencia del magistrado Gerardo Botero, el alto tribunal confirmó esa decisión y protegió los derechos de la mujer de 83 años recordando, además, que se trata de un requisito que la mujer necesita para poder reclamar sus mesadas.



(Además: ¿Qué pasa si tengo la edad pero no los requisitos para pensionarme?)



"Se confirmará la decisión de primera instancia, que condenó a Colpensiones, que aceptara la afiliación al sistema de pensiones de la señora (...), con fundamento en la jurisprudencia emanada por esta Sala, en la que se estudió un tema de consideraciones semejantes, en la que se destacó que, es abiertamente discriminatorio impedir que una persona acceda al sistema de seguridad social a partir de estereotipos negativos por pertenecer a una generación o tener una determinada edad", dijo la Corte.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET​