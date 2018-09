Qué podría pasarle a Petro por no rectificar afirmaciones sobre Uribe

Un nuevo capítulo judicial tendría el debate entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Gustavo Petro Urrego por un fallo de tutela que ordenaba la rectificación de unas declaraciones dadas por este último.

.@petrogustavo es el rey del “enredo”. Tal cual lo hizo en la campaña presidencial, vendiendo mentiras e imposibles, hoy desconoce olímpicamente un fallo judicial. Esta pelea con el autodenominado “dueño de la moral” apenas comienza. De la que se salvó Colombia! (A.D.L.E) — DELAESPRIELLALawyers (@DELAESPRIELLAE) 21 de septiembre de 2018

Este viernes, a pesar de que el excandidato presidencial volvió a entrevistarse en 'La W' a la misma hora, según consideró la defensa de Uribe Vélez, no rectificó sus afirmaciones y por esto se interpondrá un recurso de desacato.



En un trino el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de Uribe Vélez en este caso, aseguró que la "pelea" con Petro Urrego apenas comienza.



Según explicó el abogado José J. García, al haberse cumplido el tiempo que tenía Petro para rectificar y no considerarse satisfecha la orden, se le podría iniciar un incidente de desacato.



El abogado Francisco Bernate dijo que solo el juez del caso podrá determinar de fondo si su fallo se cumplió o no. Añadió que si el juez considera que su decisión no fue acatado podría incluso llegar a ordenar el arresto de Petro Urrego hasta que cumpla con la decisión judicial.



El abogado Camilo Burbano sostuvo que las consecuencias podrían ser incluso mucho más graves si es que los representantes de Uribe Vélez deciden insistir en que no se cumplió el fallo.



Podrían incluso denunciarlo, dijo el jurista, por fraude a resolución judicial, injuria o calumnia. Y ese caso tendría que llegar a la Corte Suprema de Justicia, juez natural de los Congresistas.

