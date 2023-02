El abogado Enrique Santiago Romero, quien fue asesor jurídico de las Farc en la mesa de La Habana, reapareció en Colombia, esta vez en las discusiones que se adelantan para el desmantelamiento de las bandas criminales.



El abogado es militante y dirigente del Partido Comunista español y de Izquierda Unida (IU) y la semana pasada asistió a reuniones con el Alto Comisionado para la Paz y el presidente del Congreso.



Santiago Romero actualmente es diputado y portavoz de IU en España, y durante las negociaciones de paz en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, asesoró a la guerrilla en el diseño del sistema de justicia transicional que dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y las garantías jurídicas para la entrega de armas.

Reunión del equipo jurídico interinstitucional que analiza el proyecto de desmantelamiento de las bandas. Foto: Archivo particular.

El senador Iván Cepeda confirmó que el ex asesor de la guerrilla asistió a la reunión y señaló que en la misma no solo se habló de las iniciativas para desmantelar a las bandas criminales sino del cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana.



EL TIEMPO consultó al diputado español, quien a través de su equipo de prensa manifestó que sus "múltiples obligaciones parlamentarias le llevan a tener que estar muy centrado en estas tareas en el Congreso español, sin poder ocuparse prácticamente de otras cuestiones".



Pero añadió que cuando le solicitan alguna opinión sobre la implementación del acuerdo de La Habana, "intenta darla gustosamente, algo que ocurre de manera muy esporádica".



Finalmente manifestó que "en casos así, siempre respeta y lo seguirá haciendo la discreción que entiende que demandan sus interlocutores sobre estos temas’".



Es de recordar que el equipo del Alto Comisionado para la Paz viene trabajando en un proyecto que será llevado al Congreso y en el que participan reconocidos abogados como el penalista Mauricio Pava.



El proyecto tendrá que definir, por ejemplo, un punto clave que es el tiempo que tendrían que pagar en prisión las personas que se vinculen al sometimiento luego de entregar la información de sus negocios ilegales.



"Digamos que no hemos decidido cuánta rebaja o algo así, pero el país se familiarizó con la idea de Justicia y Paz de los ocho años. No quiero decir que ese vaya a ser el número, pero digamos que ese número sabemos que no debería suscitar gran escándalo porque ya la sociedad lo utilizó en otras ocasiones", anticipó en entrevista con este diario el ministro de justicia Néstor Osuna.



Esa pena de ocho años de prisión efectiva fue la misma que se acordó con los grupos paramilitares durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

