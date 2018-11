Cómo funcionaría la Fiscalía ad hoc que propone la Procuraduría

Una nueva carta entró a jugar en el debate sobre si se debería nombrar un fiscal ad hoc para que investigue el caso Odebrecht en Colombia.



La Procuraduría General de la Nación envió una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que se estudie la posibilidad de elegir a toda una Fiscalía ad hoc, en lugar de elegir solo a un nuevo fiscal.

El debate comenzó tras la recusación enviada a la vicefiscal, María Paulina Riveros, para que no siguiera liderando las investigaciones por el caso Odebrecht en Colombia, esto debido a su relación cercana con el fiscal general Néstor Humberto Martínez -quien se declaró impedido en 2017 para llevar dichos casos por su pasado como abogado del Grupo Aval, que a través de sus empresas figura como socio de Odebrecht en la Concesión Ruta del Sol.



La Procuraduría indicó que un fiscal ad hoc sin una estructura igualmente independiente no tendría sentido y no garantizaría ni transparencia ni imparcialidad, y explicó que una Fiscalía completa ad hoc estaría basada en principios de independencia, transparencia y celeridad.

Esto se lograría con que una vez que haya un fiscal ad hoc, este y la misma Corte Suprema de Justicia organizaran una estructura con fiscales e investigadores que no dependan ni funcional ni orgánicamente de la actual Fiscalía General de la Nación.



Este grupo de investigadores no presentaría informes ni seguiría órdenes de la actual Fiscalía ni de sus subalternos, solo del fiscal ad hoc.



Fernando Carrillo, procurador general, explica que no se trata de una nueva burocracia, de hecho, se puede pedir colaboración de personal de la Policía, la Dijín y la misma Procuraduría.



La Fiscalía ad hoc que propuso el Ministerio Público se inspira en la figura del fiscal independiente de Estados Unidos, que se da cuando el propio Fiscal General por conflicto de intereses pide a tres jueces el nombramiento de un fiscal ad hoc.



De acuerdo con la Procuraduría, esta estructura independiente de la Fiscalía actual sería para llevar más transparencia y celeridad todos los casos de Odebrecht.

JUSTICIA