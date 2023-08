Luego que el presidente Gustavo Petro informara en día pasados vía Twitter que buscará sacar adelante una reforma de la justicia, que tendrá como prioridad su fortalecimiento, la lucha contra la corrupción y la cercanía con la ciudadanía, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Castillo Cadena, se refirió al tema.



Preguntado al respecto, el jurista dijo que apenas se conoce el mensaje de Twitter del Presidente y que el mismo "no es una comunicación oficial cerca de las cosas que él quiera reformar de la justicia".



No obstante, el magistrado apuntó que las ideas siempre son siempre bienvenida y que la cuestión como se van a materializar, por lo que esperan que más adelante el Presidente explique sus ideas. Antes de ello, apuntó, no se podría opinar sobre la materia.



"En el marco de la colaboración armónica de los poderes pues nosotros podremos en su momento dar algunas ideas si es necesario, si no es necesario, hasta dónde es necesario y qué será necesario", dijo al indicar que se ha venido trabajando bien con el Congreso y el Gobierno.



"El Congreso siempre muy respetuoso, nos ha oído en nuestras inquietudes y, tengo que decirlo, el Gobierno también", apuntó.

Fernando Castillo, presidente de la Corte Suprema. Foto: Sergio Yate/EL TIEMPO

Sobre si esa reforma se necesita, el magistrado Castillo Cadena dijo que todas las cosas son susceptibles siempre de mejorar.



"Yo no puedo decir algo la justicia es perfecta, todos sabemos que no lo es, osea que pueden haber muchos temas que de pronto puedan incidir en que haya una reforma a alguna de las partes o estructura de la justicia, pero exante (con anterioridad) no le puedo decir si o si no porque no tenemos idea acerca de lo que quiere reformarse", dijo.



"Por eso decía, para nosotros un trino del señor Presidente de la República no es una comunicación oficial y no lo podemos recibir como una comunicación oficial acerca de las cosas que el quiera reformar de la justicia", agregó.

