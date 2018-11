¿Por qué la Judicatura se opone a su eliminación?

En medio del paso que ha tenido el proyecto de reforma a la Justicia por el Congreso de la República ha perdido, el legislativo ha tumbado varios de los artículos que eran fundamentales, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.



Sin embargo, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, confía en que esto reviva en otros debates, lo que vuelve a acorralar al organismo encargado de administrar los recursos de la Rama Judicial y disciplinar a jueces y abogados: el Consejo Superior de la Judicatura, que aunque constitucionalmente fue eliminado en 2015 con la reforma de equilibrio de poderes, sigue funcionando .

Edgar Carlos Sanabria Melo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, comentó por que no están de acuerdo con su eliminación y explicó qué esperan que salga de este proyecto.

En la Reforma a la Justicia se busca eliminar definitivamente el Consejo Superior de la Judicatura, pues dicen que no ha sido eficiente, ¿qué piensa de esto?



Cuando nos han puesto el calificativo de ineficientes eso no corresponde a la realidad, porque la ineficiencia la hacen derivar de que no ejecutamos el presupuesto, y nosotros mostramos al Congreso, con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que en los últimos años nosotros hemos ejecutado por encima del 96 por ciento de todo el presupuesto, por lo que quedó absolutamente desvirtuada esa afirmación de ineficiencia porque no ejecutamos.



Esa parte fue determinante para que en la plenaria del Senado de la República se considerara que eso no era cierto y por eso en ese segundo debate no pasó la eliminación de la Judicatura.



De otra parte, si la ineficiencia apunta a que no tenemos todos los despachos judiciales requeridos para que haya una administración de justicia pronta y requerida, ello necesariamente obedece a que no nos han dado el presupuesto de tal manera que la gran demanda de justicia corresponda a la oferta de justicia.

Tenemos un desbalance de tres a uno, mientras que la Ocde dice que para 100.000 habitantes debe haber 65 jueces y la Unión Europea tiene un dato de 30 juzgados por cada 100.000 habitantes, nosotros solo tenemos 11. Eso realmente muestra que cuando hay congestión y morosidad es debido a que es muy inferior la oferta de justicia a la demanda que se tiene.



¿Cómo superar eso para que sí haya suficientes jueces y que la justicia sea oportuna?



En la medida en que el Ejecutivo, como está pasando con la Educación, aporte más recursos para poder equilibrar la ecuación de demanda frente al servicio de administración de justicia.



Como Consejo Superior de la Judicatura estamos interesado en que haya una reforma a la Justicia en los puntos que realmente resuelvan los problemas al ciudadano de a pie. En lo que va quedando de la Reforma a la Justicia quedó una fórmula en la que anualmente se va incrementando el presupuesto de la Rama Judicial para ir progresiva y gradualmente acercando la oferta de servicio a la demanda que tenemos.



Otra de las críticas a la Judicatura es el hecho de que haya varios magistrados que han superado su periodo de 8 años y no salen del cargo, ¿qué están haciendo frente al tema?



Ese es un tema que viene de la reforma de equilibrio de poderes, de la Corte Constitucional al habernos divorciado la Sala Administrativa, que hoy es el Consejo Superior de la Judicatura, de la Sala Disciplinaria, que hoy es el Comisión de Disciplina Judicial.



El problema no es del Consejo Superior de la Judicatura, el problema estuvo en que las ternas que había enviado tanto la Presidencia de la República como la Judicatura un fallo del Consejo de Estado determinó que se requería una Ley para poder hacer la correspondiente reglamentación y enviar las listas.



Eso no se ha superado porque nosotros interpusimos una tutela que ya fue fallada en primera instancia, pero que estamos pendientes del fallo de segunda instancia, para que definan si en lo que hizo la Presidencia y la Judicatura, acatando un precedente de la Constitucional y del propio Consejo de Estado, actuamos bien.



¿Hasta entonces van a seguir con los magistrados que están superando su periodo?

La solución no está en manos del Consejo Superior de la Judicatura porque lo que nos correspondía lo hicimos. Ahí el que tenía que elegir era el Congreso, pero como anularon las listas que nosotros enviamos eso quedó en un limbo porque está el Comisión de Disciplina Judicial pero no hay un instrumento que permita elegir a los magistrados, porque la Constitución dice que los periodos de los magistrados son de 8 años, no hay reelección y son improrrogables.

