'Bioseguridad en cine debe seguir hasta que se levante la emergencia'

El Consejo de Estado señaló que el protocolo de seguridad adoptado por el Ministerio de Salud para salas de cine, teatros, autocines y auto eventos debe seguir rigiendo hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria.



Así lo indicó el alto tribunal al revisar la legalidad de la resolución No. 1408 de 2020 en la que el Ministerio de Salud estableció medidas para evitar la transmisión del covid-19, como condición para la reapertura de estos escenarios.



Dicha resolución señala las condiciones que deben seguir empleados, contratistas y colaboradores, así como los asistentes a los eventos y las medidas de higiene y bioseguridad que se deben cumplir en estos lugares.



Ahora, como la resolución no contiene una referencia específica sobre el límite temporal durante el cual deberá regir, el Consejo de Estado condicionó su legalidad para que se entienda que el protocolo debe aplicarse hasta que se levante el estado de emergencia sanitaria, como lo precisan los artículos 1º y 2º del Decreto Legislativo 539 del 2020.



El fallo indica que la resolución es producto de la atribución que tenía el Ministerio de Salud para adoptar protocolos de bioseguridad para evitar la transmisibilidad de la covid-19 por el desarrollo de actividades económicas, sociales y las que cumplen los diferentes sectores de la administración pública.



El Consejo de Estado dijo que no resulta desproporcionado el hecho de que los entes territoriales deban vigilar el cumplimiento de estas medidas en salas de cine, teatros y demás escenarios, sin perjuicio de que el Ministerio del Trabajo imponga las reglas a que haya lugar para los empleadores y contratantes del personal que preste sus servicios frente a este tipo de actividades.



