El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno quiere hacer una reforma legal para evitar la penalización de la protesta social en Colombia.



Según expuso, actualmente “la criminalización de la protesta viene en la forma como un juez y un fiscal interpretan la conducta (que se cometa), pero el asunto se ha tornado tan grave que creemos que es importante hacer una reforma para que no se use el terrorismo y el concierto para delinquir para casos de protesta”.



En el marco del encuentro anual de la Corte Constitucional, Osuna dijo que su mayor reto en la cartera de justicia es hacer frente al Estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria que pasa por hacer una reforma judicial que se despenalicen varios delitos.



Se refirió a algunos tipos penales en concreto como la inasistencia alimentaria, la emisión ilegal de cheques, el impedimento y perturbación de celebración de audiencia pública y la enajenación ilegal de medicamentos, entre otros. Esa eventual reforma incluiría también ampliar los mecanismos de aceptación de cargos y el principio de oportunidad.



“El proyecto es volver al espíritu inicial del sistema acusatorio en el cual se permite una negociación en materia penitenciaria, quitando las trabas al principio de oportunidad”, dijo, al tiempo que indicó que se buscará ampliar las conductas que se harían merecedoras de penas de servicio de utilidad pública en vez de cárcel.

Osuna, además, insistió en la idea del Gobierno de modificar el ordenamiento jurídico colombiano para ajustarlo a la Convención Americana de Derechos Humanos para que los temas disciplinarios los asuma un organismo judicial y no uno administrativo, como sucede actualmente con la Procuraduría en los casos de servidores públicos.



El ministro de Justicia, en frente de representantes de todo el poder judicial del país, señaló igualmente que el presidente Gustavo Petro respetará la autonomía judicial y las decisiones que se tomen, sean favorables o no al gobierno.



Y concluyó diciendo: “Respeto a la vida privada, a su labor, a sus posiciones políticas. Vamos a erradicar el miedo del funcionamiento del Estado y habida cuenta de episodios que ocurrieron en el pasado, (el presidente) me pidió pasar el mensaje".

