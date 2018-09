Las veces que la Corte ha intervenido los manuales de convivencia

En los últimos años, los manuales de convivencia han sido objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional por diversos motivos y ese examen ha llevado a que esos reglamentos escolares introduzcan cambios con el fin de ponerse en consonancia con la Carta Política.

Los casos examinados han sido relativos al corte y color del cabello de los estudiantes, el uso de ‘piercings’, el manejo de redes sociales e incluso peticiones como la de un joven transexual de permitir su ingreso a la institución educativa en falda y otros asuntos, como la homosexualidad.



Unos casos que han llegado al alto tribunal tienen que ver con disposiciones de esos reglamentos de los colegios que vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad, otros casos, porque esas reglas atentan el debido proceso, o incluso la intimidad, de los estudiantes.

De hecho, esos dos últimos fueron algunos de los derechos que tuteló la Corte Constitucional en su última decisión, tomada esta semana, sobre los manuales de convivencia. Se trató de un caso en el cual dos estudiantes de una escuela militar fueron expulsados de esa institución por tener sexo en las instalaciones del centro educativo.



"El colegio no aplicó debidamente los criterios que había establecido en su propio manual de convivencia para imponer una sanción ante una falta gravísima", afirmó la Corte, explicando que se habían presentado fallas en el debido proceso, tanto al valorar un video que sirvió de prueba del hecho, como en la proporcionalidad y legalidad de la sanción de acuerdo a lo previsto en el reglamento escolar.

Una jurisprudencia nutrida

La Corte Constitucional ha dicho, en su nutrida jurisprudencia sobre manuales de convivencia escolares, que "no pueden existir normas disciplinarias en relación con la vestimenta, accesorios y aspecto físico carentes de toda razonabilidad".



El alto tribunal, en ese sentido, se ha pronunciado sobre varios casos a favor de los estudiantes que utilizan 'piercing' dentro de los colegios.



Y también lo hizo a favor de una estudiante que pedía que se le permitiera tener su pelo teñido en el colegio. Al igual que ella, a ningún estudiante se le puede prohibir, esto dijo en su falló favorable para la menor que fue reprendida por usar las 'mechas californianas'.



La madre de ella había interpuesto una tutela contra la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado, en Corozal (Casanare), afirmando que estaba vulnerando el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la adolescente ya que, después de que se tinturó las puntas de su cabello con un color más claro, el colegio la reprendió y le hizo una anotación, indicando que el estilo “californiano” no estaba permitido por el manual de convivencia.



A juicio de la máxima instancia de la jurisdicción constitucional, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los estudiantes en el ámbito de la educación básica y media, cuando “se les impide en forma irrazonable alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como seres humanos”.



Los manuales de convivencia tampoco pueden imponer cortes de cabello. La Corte ha fallado sobre esta materia, por ejemplo, en un caso en el que le reconoció a una joven transgénero el derecho de portar el cabello largo.



La Corte asimismo ordenó una revisión de los manuales con el fin de eliminar toda 'prohibición' existente sobre la homosexualidad en los colegios. Con el caso de Sergio Urrego, que llegó incluso al suicidio, se prendieron las alarmas por medidas discriminatorias contra las personas homosexuales en esos reglamentos de convivencia.



De igual forma, los colegios en sus manuales no le pueden prohibir a los estudiantes tener celulares. Sin embargo, los colegios si pueden regular el uso de los mismos dentro de la institución.



Este punto se abordó en un fallo del 2007, cuando a una estudiante le decomisaron el celular para entregárselo hasta el último día de clase. La Corte no permitió esa medida.



REDACCIÓN JUSTICIA