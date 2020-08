Un año de suspensión a funcionario del C. de Estado por acoso sexual

Carlos Alberto Gaspar Gaviria, quien trabaja en el Consejo de Estado como citador grado 5 de la presidencia del alto tribunal estará suspendido de su cargo por 12 meses, luego de que la Procuraduría lo sancionó, en primera instancia, por abuso del cargo por hechos relacionados con acoso sexual a otras empleadas del alto tribunal.



Esta sanción se motivó en una denuncia que en abril del año pasado una auxiliar de servicios generales del Consejo de Estado le hizo llegar a la entonces presidenta, la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, en la que le contó que Gaspar la había hecho ir con él al depósito de muebles de la Coordinación Administrativa del Consejo

de Estado y allí quiso obligarla a tocar su pene e incluso forzar un beso, pese a que ella rechazó esos acercamientos.

Aunque la investigación disciplinaria comenzó internamente en el Consejo de Estado, que suspendió provisionalemente a Gaspar, el proceso fue asumido luego por la Procuraduría.



En medio de la investigación salió a relucir no solo que el funcionario habría acosado sexualmente a por lo menos otras cinco empleadas de la corporación, dos de ellas de servicios generales, sino que en la Fiscalía tiene dos procesos penales: uno desde 2018 por acto sexual violento con una funcionaria del Consejo de Estado a la cual le tocó un seno; y otro por acceso carnal abusivo con menor de 14 años por hechos de 2014.



Por esto, para la Procuraduría se puede inferir que "el comportamiento sexual abusivo del funcionario disciplinado es antiguo y reiterado".

Aunque en los descargos en la Procuraduría Gaspar intentó voltear las versiones, diciendo que no fue él sino las mujeres las que lo buscaban y tenían "caricias" con él, y que en particular la funcionaria a la que intentó hacer que le tocara sus partes íntimas y besarla en una bodega fue la que lo buscó, el Ministerio Público dijo que esta era "la vieja y socorrida estrategia de atribuirle al contrario la conducta endilgada a uno", y que grabaciones en video y otros testimonios muestran que su versión no es verdadera sino que, por el contrario, dan credibilidad a la denuncia de la mujer.



Su defensa además dijo que "querer asociar un burdo montaje contra el señor Gaspar por los procesos penales viola la presunción de inocencia de su poderdante", ante lo cual la Procuraduría le respondió que no viola la presunción de inocencia valorar certificados de antecedentes penales con las reglas de la sana crítica, y mucho menos teniendo en cuenta que uno de los procesos penales que tiene es por una denuncia de una de las testigos en este caso disciplinario.

El Ministerio Público valoró entonces que los testimonios de seis mujeres, entre ellas la denunciante que originó el proceso disciplinario, demuestran "un comportamiento

personal y particular del disciplinado, caracterizado por sus frecuentes comentarios

de tipo sexual indicadores de una clara intención de logros en ese campo, logros que

ha pretendido alcanzar incluso con actos que van más allá del irrespeto verbal, como

tocamientos de las partes íntimas de algunas operarias de aseo y servicios generales

e incluso funcionarias del archivo de la Corporación judicial en la que trabajaba, lo

que lo hizo merecedor de llamados de atención efectuados por el jefe del disciplinado

para que no se dirigiera a las mujeres con calificativos de “mamita”, “mi amor”, “mi

vida”, etc., como lo hacía con una Magistrada del Consejo de Estado".

Por todo esto, la Procuraduría consideró que Gaspar cometió una falta grave, y lo sancionó con la suspensión por 12 meses sin salario

