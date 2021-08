Procuraduría pide tumbar incremento de una prima a trabajadores del Sena

La Procuraduría General le solicitó a la Corte Constitucional tumbar un apartado del decreto ley 1979 que habla sobre la prima de localización que se otorga a los trabajadores del Sena, como parte integral de la asignación básica mensual.



En concreto, una parte del artículo octavo de esa norma que dice que esa prima se incrementará en un 20 por ciento cada año.



El incremento contenido en la norma demanda ha generado que un profesional con prima de localización devengue más que un director regional

Ese aumento anual fue demandado por Miguel Ángel Sánchez bajo el argumento de que se privilegia de forma desproporcionada a algunos trabajadores del Sena, sobre otros trabajadores que no lo recibe.



Según Sánchez, con el paso de los años, el incremento anual dejó de cumplir su propósito y ha significado que las escalas salariales no guarden relación con las responsabilidades, funciones y requisitos de los cargos.



En concepto allegado a la Corte, la Procuradora Margarita Cabello dijo que esa norma de 1979 está poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la entidad. La prima de localización se entrega a empleados del Sena que laboran en zonas apartadas del país o que tienen ciertas especificidades.



“Dicha prestación en la práctica no es adecuada para garantizar que los salarios mantengan en el tiempo su valor en relación con la cantidad y calidad de trabajo encomendado a los empleados”, dijo Cabello al estimar que el incremento del 20 por ciento anual es desproporcionado “en los casos en que el incremento del costo de vida anual difiere en gran medida a tal cifra, ya sea por defecto o por exceso”.



El gobierno inició una "estrategia sucia" contra los 1.214 servidores públicos que devengan la prima de localización para desprestigiar el SENA y anunciar la inviabilidad.

“Ello, por cuando permite que los trabajadores que se benefician de la prestación obtengan incrementos que, comparados con los aumentos de los demás empleados del Sena, generen escenarios de desigualdad", dijo.



"Teniendo en cuenta que la inflación desde hace 22 años es menor al 10 por ciento, el incremento contenido en la norma demanda ha generado que un profesional con prima de localización devengue más que un director regional”, agregó Cabello.



“La Procuraduría estima que el mismo tampoco pondera el derecho de os servidores públicos al reajuste salarial con el equilibrio fiscal, porque de continuar vigente el aumento demandado la primera de localización, que en el año 2021 equivale a $3.174.707, en el 2023 alcanzará un valor de $16.380.790 por trabajador, afectando seriamente la estabilidad financiera del Sena y, con ello, la efectividad del cumplimiento de su objeto misional”, dijo.



El sindicato de servidores públicos y contratistas del Sena señaló que la entidad tiene un déficit de 333.000 mil millones de pesos. “No es por causa de la prima de localización, sino por los recursos millonarios que el Sena entrega al fondo emprender, los convenios con las multinacionales, los convenios de ampliación de cobertura, los elefantes blancos en obras civiles y la exagerada burocratización en la Dirección General y Regionales del SENA”.



Según el sindicato, “el gobierno inició una "estrategia sucia" contra los 1.214 servidores públicos que devengan la prima de localización para desprestigiar el Sena y anunciar la inviabilidad. Sinsindesena rechaza contundente que el gobierno utilice como "chivos expiatorios" a los servidores públicos de la entidad, exigimos más respeto por los servidores públicos que han hecho grande nuestra patria entregando el conocimiento al pueblo colombiano”.

