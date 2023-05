La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que tumbe varios apartados de la reforma tributaria que planteó el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que fue aprobada por el Congreso, que incluyen cambios en materia de renta para para los usuarios industriales de zonas francas.



Según la demanda en estudio, que es de la Piper Martínez Beltrán, se fijó una tributación del 20 por ciento para usuarios exportadores y del 35 por ciento a quienes destinen sus ventas al territorio aduanero nacional.

La procuradora Margarita Cabello.

Y, para poder acceder al nuevo régimen, los usuarios podrán fijar un plan de internacionalización de su producción, con el techo máximo de su producción que no se va a destinar a la exportación.



El recurso señala que por cuenta de una ley anterior, se le dio una beneficio de zona franca industrial a productores de energía eléctrica pero si se dedicaban al mercado interno y, con esta norma, entonces, se aumentó “de un solo plumazo el impuesto a la renta de las empresas no exportadoras de bienes ni servicios”, y eliminaría los beneficios que tenían, afecta la confianza legítima, creando un trato jurídico desigual “para un subgrupo de usuarios industriales que fueron explícitamente calificados, autorizados y aprobados para la producción para el mercado interno”.



La Procuraduría dijo que la demanda debe prosperar porque los cambios de la tributaria, “al ordenar las tarifas del impuesto sobre la renta para los usuarios de zonas francas, desconocen el principio de legalidad y certeza, así como impiden la optimización del principio de buena fe”.



Lo anterior, dijo la entidad, porque la ley fija la renta en 20 por ciento a usuarios sobre los ingresos de operaciones de exportación de bienes u servicios, lo que está condicionado a un plan de internacionalización que se tiene que celebrar con el Ministerio de Comercio y, si no se hace, la tarifa será sobre el 35 por ciento. Y ese plan deberá ser regulado por el Gobierno.



El presidente Gustavo Petro en la sanción de la reforma tributaria

Para la Procuraduría, estas medidas implican que el Congreso lo que realmente hizo fue ordenar un impuesto y no una tasa, y terminó delegando en el Gobierno la regulación “de la operación diferencial de la tarifa del tributo”, lo cual implica que las condiciones diferenciadoras de las tarifas quedaron en manos del Gobierno y no en la ley.



“Se comparte la posición de los intervinientes que, a partir del examen de las expresiones cuestionadas, concluyen que “los usuarios industriales de zona franca no están en la capacidad de saber la tarifa del impuesto que les aplicara porque la tarifa queda condicionada a la voluntad de la administración’”, dice el documento de 7 páginas.



Además, la Procuraduría dice que, con los cambios introducidos, sí hay un desconocimiento al principio de buena fe porque “al regular un aspecto eminentemente fiscal alteran intempestivamente la concepción nacional de las zonas francas”.



“En concreto, al limitar la tarifa diferencial de renta en las zonas francas a las actividades de exportación de bienes y servicios, los apares cuestionados generan cambios imprevisibles para las expectativas de los usuarios de aquellas (…) Se concuerda con los ciudadanos que en sus conceptos enviados al proceso advierten que las expresiones introducen un ‘cambio abrupto’ en la legislación, el cual ‘no era previsible bajo ningún punto de vista’”, dice el documento,



Así, la Procuraduría solicitó tumbar los numerales 1,2 y 3 y el parágrafo 6 del artículo 11 de la Ley 2277 de 2022. El caso está en manos de la magistrada Diana Fajardo.



