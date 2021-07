Procuraduría pide tumbar artículo sobre las inhabilidades de diputados

La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que tumbe un apartado de la Ley 1871 de 2017 que habla sobre el régimen de inhabilidades para los diputados por supuestamente hacerlo menos estricto que el consagrado para los congresistas.



Se trata del parágrafo del artículo 6 de la Ley 1871 de 2017 que fue demandado por el ciudadano Juan Francisco Riaño Borda que circunscribe las inhabilidades a las autoridades del departamento, más no al factor territorial.



Por ejemplo, hoy en día no se puede lanzar como diputado quien en los 12 meses ante de las elecciones haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo departamento.



Pero, con ese parágrafo, dice la demanda, quedarían excluidos los empleados públicos que si bien no trabajan para la gobernación y sus instituciones o entidades descentralizadas, cuentan con influencia sobre los electores a nivel departamental a raíz del cargo que ocupan.



Según la demanda, esta "situación genera y promueve la desigualdad entre los candidatos a las asambleas departamentales, opacando así la intención que tenía el constituyente al crea el régimen de inhabilidad, de equilibrar el sistema y mantener una igualdad entre candidatos".



"Debe tenerse en cuenta que las inhabilidades de los diputados son equiparables a la

de los Representantes a la Cámara y por orden constitucional estas no pueden ser menos estrictas que las de los últimos, ya que ambos cargos de elección popular tienen una circunscripción electoral departamental y por lo tanto los ciudadanos que están inscritos y habilitados para elegir los Representantes a la Cámara de un departamento son los mismos que eligen a los Diputados, situación está que

hace abiertamente inconstitucional que mediante una ley se haga menos

estricto el régimen de inhabilidades (imponiendo) limites que no tiene el régimen de inhabilidades de los congresistas", dice la demanda.



En concepto enviado a la Corte Constitucional, el Ministerio Público señaló que "la disposición enjuiciada limita los efectos del régimen de inhabilidades de los diputados a las situaciones relacionadas con el ámbito departamental", a pesar de que el artículo 179 de la Carta Política establece que "para los representantes a la Cámara se aplica no solo en dicho escenario, sino que se extiende al nivel municipal”.



La Procuraduría dijo que la referida exclusión del ámbito municipal del régimen de inhabilidades de los diputados "en nada contribuye a reducir la ocurrencia de fenómenos que alteran la solidez de una democracia, como el nepotismo y la conformación de clanes o dinastías electorales, que dan al traste con valores superiores como la igualdad, el pluralismo y la participación".

