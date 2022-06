La Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado que desestime las pretensiones de varias demandas que piden anular el nombramiento de siete magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron elegidos en febrero de 2020.



(Lea: Declaran nulidad del nombramiento de alto funcionario de la Casa de Nariño)



Las demandas alegan que esa elección se hizo de manera irregular porque se hizo sin el quorum decisorio que tiene la Sala Plena de la Corte Suprema, que es de 16 personas de 23 plazas.



(Lea: 'Cambio de reglas en casos de aforados propiciaría debacle de la justicia')

El caso

Lo anterior porque el 26 de febrero de 2020, los 16 magistrados que en ese momento estaban en curso no pudieron ponerse de acuerdo para llenar sus vacantes y, al día siguiente, el tribunal se quedó con 15 magistrados tras la terminación del periodo del magistrado Ariel Salazar.



En consecuencia, la Sala Plena optó por indicar que el quorum decisorio de 15 plazas, era 12 votos y de esa manera interpretó su reglamento y eligió como magistrados a Fabio Ospitia Garzón, Hugo Quintero Bernate, Gerson Chaverra Castro, Francisco José Ternera Barrios, Omar Ángel Mejía Amador, Iván Mauricio Lenis Gómez y Luis Benedicto Herrera Díaz.



(Lea: Durante 7 años trabajadora tuvo que dar la mitad de sueldo a un congresista)



Las demandas que estudia el Consejo de Estado aseguran que el proceso fue nulo porque las elecciones solo se podían hacer con 16 votos, que el cambio interpretación del reglamento no podía hacerse en una sesión extraordinaria y porque la votación por dichos nombres ya no podía hacerse una vez se perdió el quorum decisorio.



En este caso, en medio de la polémica por la falta de acuerdos en la Corte para elegir vacantes, se negó varias veces la idea de reformar el reglamento.



(Lea: Mario Castaño: Corte Suprema le dicta medida de aseguramiento al senador)

Lo que dice la Procuraduría

Facebook Twitter Linkedin

En total hay 62 aspirantes a ser ternados bien sea por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado. Foto: Archivo

En documento de 28 páginas, la Procuraduría le dijo al Consejo de Estado que no hay lugar a conceder la demanda porque la Sala Plena, ya con solo 15 personas, optó por interpretar el reglamento para decir que se necesitaría una mayoría calificada (12 votos) y no solo de las dos terceras partes (10) para elegir. Y que, en todo caso, la elección de cada uno de los siete magistrados se hizo con los 15 votos.



“Los magistrados fueron elegidos bajo la interpretación que se realizó del artículo 5 del Acuerdo 006 de 2002, que corresponde al Reglamento vigente de la Corte Suprema de Justicia, la cual arrojó como criterio avalado que, los integrantes de la Corporación no se podían valorar desde la composición total ordinaria, sino desde la realidad de los presentes, con vigencia en período constitucional”, dijo la Procuraduría.



(Lea: Girón: Corte ratifica nulidad de elección de Carlos Román como alcalde)



Según la entidad, no hubo vicio alguno porque con la salida del magistrado Salazar del cargo, la Sala Plena quedó con 15 personas y no podían, de ninguna manera, generar el quorum decisorio sobre las 23 plazas, sino sobre las 15 que había en la práctica.



“Adicionalmente, para dar mayor garantía sobre la legalidad y la legitimación para decidir sobre aspectos administrativos, si en gracia de discusión se avocara por este prima la discusión, sin afectar la deliberación, el número mínimo de votos afirmativos para elegir magistrados titulares debía ser 12, esta vez, tomado como referente la composición total ordinaria de 23 miembros; es decir, pese haber solo 15 integrantes posibles en el momento de adoptar las decisiones que por este medio se cuestionan, la Corporación con dicho número continuaba cumpliendo el quórum deliberatorio ordinario”, agregó.



(Lea: Corte Suprema absuelve a exgobernador del Putumayo Iván Guerrero)



Según la Procuraduría, la Corte se encontraba en una “imposibilidad fáctica” y en un “momento de excepcionalidad” que obligaba a crear un quorum sobre la base de las 15 personas que había en ejercicio. Y la única forma entonces de solucionar lo sucedido, además de la que se utilizó, habría sido la intervención del ejecutivo para la expedición de normas extraordinarias.

La ANDJE

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también pidió negar la demanda al indicar que la Corte Suprema no cambió su reglamento sino que lo interpretó de una manera diferente una vez se quedó sin quorum el 28 de febrero de 2020.



“La interpretación hecha por la Corte para efectos de la elección de los magistrados aquí demandados no fue caprichosa, arbitraria o irrazonable, sino que es perfectamente válida y plausible, razón por la cual no es procedente acceder a las pretensiones de nulidad de las demandas acumuladas”, dijo.Este caso está en manos del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia