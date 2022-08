La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que deje intacta la reforma que el Congreso hizo en 2021 dándole facultades jurisdiccionales a los procuradores que adelantan las investigaciones en contra de los funcionarios elegidos por voto popular, que se hizo para cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.



Ese fallo dijo que los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser retirados por autoridades administrativas sino por un juez penal y la misma Corte IDH aseguró luego en un concepto que la ley 2094 de 2021 no cumple con su sentencia



La Corte estudia una demanda que dice lo mismo y pide tumbar la reforma, que también ha sido duramente criticada por el hoy presidente Gustavo Petro y que fue defendida ante el alto tribunal por el Gobierno de Iván Duque.



El concepto de la Procuraduría, conocido por EL TIEMPO, fue presentado luego de seis meses de demoras derivadas por la presentación de impedimento de la jefe de la entidad, Margarita Cabello y de su viceprocurador, que fueron aceptados por la Corte; y negado en el caso del procurado delegado. El documento de 100 páginas señala que la ley aprobada cumple con el estándar de la sentencia internacional porque quien toma la eventual decisión de destitución de un funcionario, es una autoridad judicial, así no sea penal.



Los argumentos de la Procuraduría se basan, además, en lo que ha dicho la propia Corte Constitucional en otras sentencias en las que ha abordado el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre las garantías de los ciudadanos para votar y ser elegido.



“No debe olvidarse que, para proteger el derecho a ser elegido del sujeto que ejerce la oposición política y consecuentemente el derecho del votante a que se respete su elección, la Corte Constitucional exige que sea una autoridad jurisdiccional, sin importar su especialidad, la que conozca del proceso correspondiente en lugar de una entidad administrativa. Lo anterior, a efectos de asegurar una alta independencia y autonomía en la toma de la decisión respectiva y, con ello, evitar escenarios de persecución política, lográndose así la misma protección que sobresale de la lectura de la Corte IDH”, dice el documento.



“El Ministerio Público considera que la interpretación evolutiva del artículo 23 de la CADH que propone la Corte Constitucional es más favorable para el derecho a elegir y ser elegido y para el principio de igualdad que la hermenéutica de la Corte IDH. En consecuencia, debe preferirse aquella en el estudio del presente caso”, indicó al señalar que desde “los inicios de la República en Colombia opera un control disciplinario especial”.



“En este sentido, en la Ley 2094 de 2021 el Congreso de la República le otorgó facultades jurisdiccionales a dicho órgano de control para cumplir con el fallo del 8 de julio de 2020 de la Corte IDH, la cual le ordenó a Colombia adecuar su ordenamiento interno a efectos de armonizarlo con la CADH. Ello, bajo el entendimiento de que, en los términos de la Sentencia C-146 de 2021 de la Corte Constitucional, el acatamiento de dicha decisión internacional implica que sólo una autoridad judicial, sin importar su especialidad, pueda suspender los derechos políticos”, agregó.



Ley mejoró el proceso: Procuraduría

En su concepto, la Procuraduría dijo que las reformas introducidas por la Ley 2094 de 2021 al esquema de juzgamiento disciplinario de los funcionarios de elección popular, "respeta los elementos de las garantías de independencia, imparcialidad y presunción de inocencia exigidos" de la Constitución y la Convención Americana.



"Se cumple con la independencia desde una vertiente institucional, ya que la Procuraduría, en su calidad de componente del órgano de control, por mandato constitucional goza de autonomía e independencia frente a las demás ramas del poder de forma similar a las autoridades jurisdiccionales", dijo la entidad.



Según la Procuraduría, es valioso que ahora los funcionarios que van a ser esa tarea no sean de libre nombramiento y remoción sino elegidos por un órgano especializado en concursos de méritos y autónomo frente a la Procuraduría: la Comisión Nacional del Servicio Civil.



"Así, los miembros de la referida Sala Disciplinaria se caracterizan por su estabilidad en el empleo al punto que durante los cuatro años de su período no pueden ser desvinculados por el Procurador General de la Nación", destacó la entidad al indicar que también se dividieron las funciones de instrucción y juzgamiento, lo que "refuerza la garantía de presunción de inocencia".



Lo anterior, "pues el funcionario encargado de la investigación deberá demostrar razonablemente los motivos de adelantar y proseguir con la causa disciplinaria ante otro servidor".



"Para la Procuraduría no tiene sentido que, por medio de un ataque al núcleo de la Ley 2094 de 2021 con base en el desconocimiento del derecho al debido proceso, se pretenda desarticular una reforma que dota de mayores garantías a todos los sujetos disciplinables. Tampoco es razonable expulsar del ordenamiento jurídico una norma que, de cara al fallo del 8 de julio de 2020 de la Corte IDH, ha sido valorada positivamente por el órgano encargado de supervisar su acatamiento y que responde a los más recientes parámetros fijados en la jurisprudencia constitucional", precisó.

