Procuraduría pide mantener investidura de senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico

En la tarde de este lunes 11 de marzo, se celebró en el Consejo de Estado una audiencia, dentro del proceso de pérdida de investidura que se sigue contra la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, por haber, presuntamente, apoyado económicamente a candidatos del partido para las elecciones regionales.

El proceso se da, tras una demanda, con base en el artículo 184 de la Constitución Política, que presentó Augusto de Jesús Osorno Gil.

Tal demanda se da con base en una debate radial al que asistió la senadora y en el que manifestó: "Yo estoy apoyando a los candidatos con mi salario. Ese es mi deber y mi responsabilidad a través de donaciones que están contempladas por ley. Tenemos candidatos campesinos y un candidato camionero".

Sin embargo, en la diligencia, la senadora tuvo la oportunidad de tomar la palabra y manifestó que lo dicho en la emisora radial “no correspondía a financiación de campañas”.

Y su la defensa, en la diligencia señaló que la demanda no es acertada toda vez ésta no corresponde con la norma actual. “No está probada la contribución de ninguna índole. Se anunció, pero nunca se materializó”, dijo el abogado.

Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPO Compartir

A su turno, el representante del Ministerio Público manifestó que la congresista hizo saber a la Procuraduría que no había entregado ninguna donación.

Así las cosas, el delegado de la procuraduría, Martín Cardona Mendoza, señaló que lo dicho por la senadora “se trata de manifestación pública del servidor público que, a su vez, goza de libertad de expresión”.

Resaltó que “en el plenario no se llevaron pruebas que acrediten que la demandada, en efecto, hizo contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o incluido a otros que no lo hicieran”, por lo que determinó que "en este caso no se acreditó la realización de los verbos rectores contenidos en la Prohibición establecida en el Artículo 110 Constitucional”

“Para esta Procuraduría Delegada, no se encuentran reunidos los presupuestos prácticos y jurídicos necesarios para considerar que la senadora Isabel Cristina Zuleta López se encuentra inmersa en causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 110 de la Constitución”, dijo el procurador.

Se espera que en los próximos días se fije la diligencia para dar a conocer la decisión en el caso.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com