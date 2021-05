Procuraduría pide mantener en firme investidura de Petro ante demanda

Ante el Consejo de Estado, la Procuraduría solicitó mantener una decisión con la cual ese alto tribunal dejó en firme la investidura del senador Gustavo Petro ante una demanda que criticaba su llamado a la 'desobediencia civil' y decía que esta era causal para quitarle su curul mediante la pérdida de investidura.



Una pérdida de investidura significa que esa persona no podrá jamás volver a ocupar cargos públicos de elección popular, por lo cual es un procedimiento al que también se le llama 'muerte política'.

La demanda alega una infracción del régimen de incompatibilidades para ser congresista.



Esto, por supuestamente usar su reconocimiento como parlamentario para influir sobre la comunidad, crear pánico y zozobra, "pues ha obrado de manera irresponsable i) al expresarse en diferentes medios de comunicación y afirmar que la campaña 2018-2022 del presidente electo fue financiada con dineros del narcotráfico; ii) invitar a la desobediencia civil, al manifestar que en Colombia existe un presunto Gobierno ilegítimo por posibles fraudes en las elecciones presidenciales de 2018; e iii) invitar a la ciudadanía a no pagar las facturas de servicios públicos durante la emergencia sanitaria presentada por la Covid-19", sostiene la demanda.



A juicio del demandante, Petro incurrió en culpa grave y su comportamiento “destroza todas las proporciones de acatamiento al Estado de Derecho”.

El pasado 26 de febrero, la Sala Especial de Decisión 23 del Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, considerando, entre otras cosas, que la conducta que se le criticaba a Petro no era una causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades; y que los supuestos incumplimientos a su dignidad como parlamentario no son una causal para quitarle su investidura.



No obstante el demandante, José Manuel Abuchaibe, apeló esa decisión. Argumentaba que la decisión de primera instancia desconoce que la investidura es un honor que "conlleva exigencias mayores que las que se hacen a los ciudadanos corrientes y que la normatividad vigente busca dignificar la posición del congresista y enaltecer sus responsabilidades y funciones".

No obstante, la Procuraduría se opone a que prospere esta apelación. Para el procurador que interviene en el proceso, las conductas criticadas no son casuales de pérdida de investidura ni hacen parte de las conductas que violan el régimen de

inhabilidades e incompatibilidades, o el régimen de conflicto de intereses.



"A juicio del Ministerio Público, las manifestaciones del demandado, en diferentes medios de comunicación, no se enmarcan dentro de la causal señalada por el demandante. Es decir, no tienen la entidad suficiente para tipificar la causal de desinvestidura alegada", dice el escrito que el órgano de control envió al alto tribunal.



Por ello, consideran que no se cumplen los presupuestos para decretar una pérdida de investidura, por lo que el órgano de control le solicitó al alto tribunal confirmar su sentencia de primera instancia.

