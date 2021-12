Procuraduría pide desestimar demanda que busca tumbar sistema inquisitivo

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional desestimar las pretensiones de una demanda que busca que los congresistas sean investigados por la Corte Suprema de Justicia pero no bajo el modelo inquisitivo (Ley 600 del 2000), sino bajo los procedimientos del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) que rige para el resto de los colombianos.



Como señaló EL TIEMPO, la demanda dice que el sistema penal acusatorio debía entrar a regir plenamente desde el 31 de diciembre de 2008, para procesados por todos los delitos cometidos luego del primero de enero de 2005, según el Acto Legislativo 03 de 2002 y la propia Ley 906 de 2004.



Para el demandante, no solo la Fiscalía desde 2009 no podía seguir abriendo procesos penales contra aforados, como los gobernadores, bajo el viejo sistema, sino que el sistema penal acusatorio debió empezar a usarse para investigar congresistas.



En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General dijo que en su criterio la demanda no tiene los elementos suficientes para ser estudiada y por eso le pidió al alto tribunal que no emita un pronunciamiento de fondo y deje todo como está.



En todo caso, la Procuraduría dijo que la situación de los congresistas es “excepcional” en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que son los únicos que por mandato constitucional son investigados por la Corte Suprema de Justicia, en concreto por la Sala de Instrucción.



“La Procuraduría considera que las razones que fundamentan el segundo cuestionamiento de la demanda carecen de especificidad pues no plantean una confrontación concreta y verificable. El Acto Legislativo 03 de 2002 enmendó únicamente las disposiciones que ordenaban las causas criminales en las que interviene la Fiscalía pero no la investigación de las denuncias y el juzgamiento de los delitos en los que no participa dicha institución”, dijo.



“Dicha reforma no parece tener el alcance de limitar la libertad de configuración del legislador para regular el fuero penal de los congresistas, en tanto su investigación y juzgamiento está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y, por ende, la Fiscalía no interviene en las causas adelantadas en su contra”, dijo la entidad.



Como reveló EL TIEMPO, en este caso el Ministerio de Justicia dijo que este debate es muy complejo y que no es su intención tener ninguna “injerencia argumental”, por lo que se acogerá el Gobierno a la decisión que tome la Corte Constitucional.



“Por otra parte, esta cartera considera que este proceso, que aborda un asunto de tanta relevancia constitucional como lo es el control de constitucionalidad del derecho viviente que surge de las interpretaciones normativas que en ejercicio de sus competencias hace el tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria, al ser abordado y resuelto por la honorable Corte Constitucional sin mayor injerencia argumental del Gobierno Nacional dentro del proceso, garantiza que, sea cual sea la decisión que se adopte, esta surja en un contexto de absoluta garantía y respeto por la autonomía e independencia de la Administración de Justicia”, dijo.



Y la Fiscalía le pidió a la Corte desestimar los argumentos a la demanda al indicar que la Corte ya estudió una demanda similar en el pasado, por lo que hay cosa juzgada. Además, indicó que en su criterio los argumentos no cumplen los requisitos para ser estudiados de fondo.



