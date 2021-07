Procuraduría pide desestimar demanda contra el Defensor del Pueblo

La Procuraduría General le solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado que niegue las pretensiones de cuatro demandas acumuladas que buscan que se declare la nulidad de la elección de Carlos Camargo como Defensor del Pueblo.



Las demandas aseguran que Camargo, supuestamente, no cumplía el requisito de tener una experiencia superior a 15 años como abogado para poder ocupar el cargo, porque una de las certificaciones que aportó en su hoja de vida sería falsa.



Además, aseguran que Camargo no cumple la exigencia constitucional de haber ejercido su profesión de abogado con “buen crédito”; y que en el proceso de elección debía hacerse un concurso público.



(Le puede interesar: Corte estudiará demanda contra elección del defensor Carlos Camargo)

En documento de 54 páginas, la Procuraduría dijo que las normas que hablan sobre esta elección "no crean o imponen un procedimiento especial para la elaboración de la terna por parte del Presidente de la República, como tampoco para el proceso de elección por parte de la Cámara de Representantes, corporación que se entiende está sometida a los límites para dicha elección".



Los requisitos son que haber nacido en Colombia, ser abogado, no haber sido condenado, haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial

o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.



Según la Procuraduría, en el caso de Camargo, este sí cumple con los requisitos listados ya que hay certificaciones laborales de este en la Federación Nacional de Departamentos, la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la empresa Warning Seguridad LTDA y de Ibáñez Abogados.



(Le puede interesar: Piden al Defensor del Pueblo acciones para frenar crímenes a líderes)



"Se advierte el cumplimiento del requisito de experiencia en el ejercicio del derecho por parte de Carlos Ernesto Camargo para ser designado como Defensor del Pueblo, por cuanto las certificaciones allegadas al proceso de selección arrojan como tiempo de experiencia 16 años, 6 meses y 8 días; esto es, un año, 6 meses y 8 días, superiores al término exigido constitucionalmente para el cargo, dispuesto en 15 años", dijo la Procuraduría.



El Ministerio Público dijo que ese periodo se cuenta desde su título de abogado, ya que no se tiene en cuenta el tiempo que laboró antes de que se graduara como abogado. "Es decir, que restando sus labores entre el 1º de septiembre de 2001 y el 17 de diciembre de 2003, la consumación de sus requisitos habilitantes no varió en materia de experiencia", dijo la Procuraduría.

La entidad dijo que el documento sobre la experiencia previa al grado no es falso. "No se advierte que se haya adulterado el contenido o que se haya creado uno nuevo y que se haya usado de manera fraudulenta; como tampoco, que quien haya creado la certificación para su beneficio sea el demandado Carlos Camargo".



(Le puede interesar: Defensor del Pueblo busca mediar en crítica situación en Cali)



"Además, se advierte, las actividades que se desarrollan en empresas privadas tienen la entidad para constituir experiencia profesional. La experiencia profesional en materia jurídica no está restringida , en manera alguna, al sector público", dijo.



La Procuraduría dijo que si bien en el Congreso no se hizo un cruce y análisis de funciones de los cargos ocupados en relación con el cargo para el cual se había postulado a Carlos Camargo, ello no se constituye en irregularidad alguna, ni se convierte automáticamente en una falsa motivación que haga nulo el acto de elección.



"Los honorables representantes de la Cámara de Representantes, luego de relacionadas las certificaciones y el tiempo de servicio y/o experiencia, hicieron su manifestación, mencionando que Carlos Camargo si cumplía con la experiencia para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo", dijo.



(Le puede interesar: ‘No hay conflicto que no pueda canalizarse con diálogo’: Camargo)



Y, añadió la Procuraduría, para este proceso la Constitución no contempla la regla de la convocatoria pública. Ahora, si bien la parte actora no es clara en señalar si, para la elección del Defensor del Pueblo se ha debido agotar un concurso o convocatoria pública, para la conformación de la terna por parte del Presidente de la República, lo cierto es que, ninguna de las dos figuras debía agotarse en el proceso de elección del mencionado funcionario", dijo.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET