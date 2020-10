Piden ajustes a ley de honores para veteranos de Fuerza Pública

Por no excluir de ciertos honores a los veteranos de la Fuerza Pública condenados por crímenes contra los Derechos Humanos, considerarlos a todos población vulnerable, y exigir rendir honores a todos los uniformados retirados en el museo de la memoria, la Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que haga algunos ajustes a varios artículos de la ley 1979 de 2019.

La norma, además, establece que los medios masivos de comunicación le den, el tercer viernes de cada mes, un espacio en la página de inicio de sus portales para propaganda alusiva a la importancia de los veteranos y el merecimiento de homenajes.



Esta ley fue demandada ante el alto tribunal por considerar que viola principios como la igualdad y vulnerar derechos de las víctimas del conflicto armado. Para los demandantes, el hecho de que la ley no excluya de la definición de veteranos a uniformados que fueron condenados o estén siendo juzgados penal o disciplinariamente por infracciones a los DD. HH. o el Derecho Internacional Humanitario desconoce el deber de proteger y respetar a las víctimas, quienes deberán ver como sus victimarios reciben honores.

La demanda igualmente critica el hecho de considerar a todos los veteranos como población vulnerable pues en ese grupo si bien puede haber personas en condiciones de vulnerabilidad, también puede haber aquellos con elevadas asignaciones salariales y otros beneficios.



Por último, consideraron que las disposiciones sobre propaganda alusiva a los veteranos y a que en el museo de la memoria se tengan que exaltar sus hazañas contribuye a una institucionalización de la memoria del conflicto, lo que afecta derechos de las víctimas a la verdad, entre otros.



Al respecto, la Procuraduría consideró que, en efecto, algunas expresiones contenidas en la norma demandada tienen problemas de constitucionalidad.



Para el Ministerio Público es necesario aclarar que de la definición de veteranos de la Fuerza Pública se excluya a aquellas personas condenadas por crímenes contra los DD. HH. o el DIH. Para el órgano de control, el haber omitido esta claridad en la norma genera una desigualdad entre los uniformados que prestaron su servicio correctamente y los que no. Pero aclaró que no se debe sacar a quienes estén en juicio, pues eso vulneraría su presunción de inocencia.



“Esta omisión es el resultado de no considerar el deber de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y, en particular, la relación que existe entre el reconocimiento de los veteranos, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición”, expresó en su concepto enviado a la Corte.



Sobre el hecho de considerarlos a todos población vulnerable, la Procuraduría indicó que la condición de vulnerabilidad no debe ser una generalidad aplicada a todos, sino que debería analizarse caso por caso.



“Por el riesgo especial al que los veteranos de la fuerza pública han estado sometidos en ejercicio de sus funciones, estos ya cuentan con beneficios especiales en materia prestacional, educativa y laboral, siendo innecesario darles el tratamiento de población, en general, vulnerable para acceder a ese trato preferencial”, se lee en el concepto.

Aunque se aclara: “los miembros de la Fuerza Pública en situación de discapacidad, habitantes de zonas rurales y con dificultades para acceder a sistemas de protección social, pueden ser calificados efectivamente como población vulnerable por factores adicionales a los de su calidad de los miembros de la Fuerza Pública”.



Por último, sobre la propaganda en medios y la promoción de la memoria histórica de los veteranos, el órgano de control consideró, en primer lugar que no hay argumentos suficientes para afirmar que la propaganda obligatoria sobre la importancia de los veteranos en las plataformas digitales de medios de comunicación tenga incidencia en la construcción de una memoria histórica oficial.

Sin embargo dijo que eso debe circunscribirse solo a páginas web institucionales, “en la medida en que el contenido de los mensajes y soportes publicitarios tienen relación con la labor de los veteranos de la Fuerza Pública, en tanto integrantes de una rama del poder público, razón por la cual obligar a difundir historias institucionales a los entes privados desconoce la libertad de expresión”.



En segundo lugar, la Procuraduría afirmó que la disposición de un espacio en el Museo de la Memoria Histórica para exponer historias de vida de los veteranos de la Fuerza Pública y sus acciones valerosas “no transgrede los principios de pluralidad, participación y solidaridad que se exigen en los procesos de reconstrucción de la memoria, siempre y cuando en las exposiciones solo se ilustren las historias de vida de los veteranos de la Fuerza Pública que han sido víctimas del conflicto armado”.



Por todos estos argumentos, el Ministerio Público le pidió a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de los artículos 2,3,6 y 9 de la ley. La demanda contra esta norma ya está en manos de la magistrada Cristina Pardo, quien deberá tomar en cuenta las consideraciones de la Procuraduría, así como otras que lleguen a su despacho para elaborar una ponencia y presentarla a votación en la Sala Plena de la Corte.

