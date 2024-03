El paquete de nuevos conceptos sobre el PND que la Procuraduría le envió a la Corte

La Procuraduría General de la Nación envió un paquete de conceptos a la Corte Constitucional relacionados con demandas que cursan contra el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno del presidente Gustavo Petro.



(Puede ver: La 'jugada' ilegal de red de contrabando de cigarrillos que ingresaban por el Caribe).

Dos de los más recientes pedidos del Ministerio Público son en contra del numeral sexto y el parágrafo tercero del artículo 61 de la Ley 2294 de 2023, (el PND) que hablan de los mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.



La tesis para que tumben esos apartados es que no cumplen con el principio de publicidad, es decir, que durante su paso por el Congreso no se dieron a conocer los detalles que luego hicieron parte del articulado.



(Le dejamos: ¿Se debe o no privar de la libertad a los menores de edad que cometen delitos?).

Facebook Twitter Linkedin

Plenaria del Congreso. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Según el ente de control, con esas partes del artículo 61 se “desjudicializan algunas etapas en los procesos especiales agrarios”, algo que sí está ligado a la idea con la que se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de optimizar procesos.



“Sin embargo, la referida conexidad es genérica e hipotética, en tanto no puede inferirse que cualquier modificación a los procesos agrarios cumple el propósito de optimizar el acceso de la población campesina a la tierra”, explicó la Procuraduría, pues se requiere una justificación técnica que no se expuso en su momento.



(Le dejamos: La decisión de la Corte Suprema que beneficia a docentes en cuanto a pensiones).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro sanciona el Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Cuenta oficial de Twitter @infopresidencia

Otro concepto es el que tiene que ver con la demanda que presentaron el senador Miguel Uribe y Carlos Edward Osorio contra apartes de los artículos 5, 61, 289 y 295, los cuales, según él, no se publicaron en la gaceta del Congreso, y por ende no pudieron ser consultados por el público.



En este caso, el Ministerio Público le dio la razón al demandante y dijo que deben caerse, aunque le indicó a la Corte que tenga en cuenta la postura que envió en diciembre en una demanda de la senadora Paloma Valencia, en la que pidió que se cayeran.



(Le dejamos: Tribunal toma nueva decisión en caso de Óscar Iván Zuluaga y presunto pago de Odebrecht).

Con estos conceptos, cada magistrado ponente -como Jorge Enrique Ibáñez y Natalia Ángel Cabo- empezará a armar sus proyectos de fallo para llevarlos a la Sala Plena y sus nueve integrantes.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: