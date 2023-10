Procuraduría le dice a la Corte que trámite de la reforma tributaria se apegó a la ley

En un concepto de 10 páginas enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación aseguró que el procedimiento que se llevó a cabo para aprobar la reforma tributaria en el Congreso se apegó a la Constitución.



El concepto lo elaboró la procuradora Margarita Cabello en medio de una demanda del senador Miguel Uribe Turbay, con la que él pretende tumbar la reforma (Ley 2277 de 2022) en su totalidad, al considerar que en esa iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro hubo desconocimientos en su trámite parlamentario.



En especial, en lo que atañe a las reglas sobre la votación en bloque de las disposiciones, así como de los plazos de reflexión y publicidad de los textos legislativos. Además, el congresista expuso que no se tuvieron en cuenta las exigencias de conciliación que se le hicieron al proyecto, algo que supuestamente va en contravía de los artículos 161 superior y 187 de la Ley 5 de 1992.



Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Para Cabello, esas pretensiones no están llamadas a prosperar, puesto que la votación de los artículos, realizada por bloques de disposiciones y no de forma separada, cumplió con los mandatos legales establecidos. Esa tesis la basó en que dicho mecanismo fue adoptado por las mesas directivas del Senado y la Cámara, y avalado por la mayoría de los miembros del Legislativo.



Con eso, la jefa del Ministerio Público quiso aclarar que el trámite de aprobación de la reforma no puede tildarse de arbitrario, ya que “se trató de una determinación puesta a consideración de todos los congresistas, quienes estuvieron conformes con la organización del trabajo en agrupaciones de normas”.



Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Es decir que Cabello no cree que se hayan vulnerado los principios de consecutividad y publicidad, como alegó el senador Miguel Uribe, puesto que los congresistas tuvieron el tiempo de conocer los informes de ponencia del entonces proyecto de ley, algo que pudieron revisar en la Gaceta del Congreso antes de la votación y aprobación.



“De ahí que, en lo que tiene que ver con una insuficiencia de tiempo para revisar las ponencias alegadas por el demandante de la norma, se presenta como una opinión individual, la cual contrasta con la decisión de las mayorías que, ante las solicitudes de aplazamiento para un estudio más detallado de los textos, optaron por seguir adelante con las deliberaciones”, explicó la procuradora.



Por otro lado, sobre la conciliación, ella le envió a la Corte que los requisitos se apegaron a la ley, ya que la comisión encargada de adelantarla estuvo conformada por el mismo número de parlamentarios de cada corporación, los cuales pudieron debatir alrededor del articulado.



Además, para la Procuraduría se cumplió con la regla de conformación técnica, ya que los miembros de la comisión fueron precisamente los coordinadores de las deliberaciones en los debates, así como los encargados de elaborar las ponencias respectivas.



Por último, el órgano de control rescató que "se satisfizo la regla de pluralidad, porque si bien la comisión de conciliación no estuvo integrada por miembros de todas las bancadas sino únicamente por congresistas de los partidos Liberal y Pacto Histórico, lo cierto es que la conformación de dicha cédula no fue objetada ante el pleno de las corporaciones y, en todo caso, el informe de conciliación fue debatido y aprobado ampliamiente por las plenarias".

Las otras demandas

Frente a este concepto enviado a la magistrada Cristina Pardo -ponente del caso-, la Procuraduría dejó claro que no tiene que ver con otros que le ha enviado a la Corte Constitucional relacionados a la reforma tributaria, pues en algunos de ellos ha presentado reparos pidiendo la inexequibilidad en demandas que piden tumbar artículos, como la prohibición de deducir el pago de regalías para determinar el impuesto sobre la renta o sobre los responsables de pagar el impuesto a los plásticos de un solo uso.

Procuradora Margarita Cabello y la Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto: Procuraduría y Corte Constitucional

Desde diciembre del año pasado, cuando se sancionó la reforma tributaria, al alto tribunal han elevado 61 demandas en contra de la iniciativa del Gobierno: 26 de ellas ya fueron admitidas, y 24 han sido rechazadas.



La de Miguel Uribe es clave porque es la única que fue admitida en contra de la totalidad del articulado. “En su momento denunciamos que el gobierno Petro quería ‘pupitrear’ la reforma y así lo hizo. Los congresistas tenían el derecho de conocer lo que estaban votando y el Gobierno, a través de sus aliados, no lo permitió. Además, la conformación de las comisiones de conciliación no contó con la participación de todos los partidos, mucho menos con miembros de la oposición”, dijo el senador del Centro Democrático.





Carlos López

Redacción Justicia

