Procuradores deben enviarle a jueces todos los procesos de adopción

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Procuraduría enviarles a los jueces de familia todos los procesos que los procuradores judiciales tengan de adopción de menores.

El alto tribunal tomó esta decisión al estudiar una tutela de dos defensores de familia que representaban a varios niños cuyos procesos de adopción estaban congelados por las medidas judiciales de suspensión de términos que se habían decretado el 22 de marzo por parte del Consejo Superior de la Judicatura.



En ese momento, al no poner dentro de las excepciones a los casos de adopción de menores de edad, según los defensores, se estaba ante una vulneración de los derechos de los niños, así como de los padres potencialmente adoptantes, todos ellos extranjeros, que se encuentran en el país para poder adoptarlos.



Esa situación que tenía congelados los procesos de adopción de los menores cambió debido a que, el 11 de abril, el Consejo Superior de la Judicatura extendió las excepciones de la suspensión de términos a los "procesos de adopción en aquellos casos en los que se haya admitido la demanda".

Además, el Gobierno expidió el decreto 567 por medio del cual les asignó a los procuradores judiciales de familia funciones jurisdiccionales transitorias, para que ellos adelantaran los procesos de adopción en los que no se había admitido la demanda o los nuevos que se pretendan adelantar, es decir, los que la Judicatura había dejado por fuera.



Luego, el 25 de abril, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó levantar la suspensión de términos para los procesos de adopción con el fin de que se adelanten de forma virtual.



Es así como, al revisar la tutela, la Corte encontró dos situaciones: la primera, que por un lado desaparecieron los hechos que llevaron a interponer este recurso judicial, pues ya se había ordenado continuar el trámite de esos procesos de adopción y a la fecha ningún caso de adopción tiene los términos suspendidos.



Pero por otro lado, la Corte asegura que le preocupan las funciones jurisdiccionales que el decreto 567 le dio a los procuradores judiciales pues, a pesar de que ya se levantó la suspensión de términos en todos los casos de adopción, estos procuradores siguen conociendo algunos de estos casos.

"Para la Corte resulta muy inconveniente que los procuradores judiciales de familia puedan continuar con las narradas -y cuestionables- funciones jurisdiccionales. Entre otras razones, porque en los referidos procesos de adopción la Procuraduría funge como parte. Por lo demás, la referida jurisdicción transitoria entregada a los procuradores judiciales de familia se enfrentaría a varios preceptos constitucionales", asegura la Corte Suprema.

Para el alto tribunal también es grave que, en algún momento, dentro de los procesos de adopción que pueden seguir su curso y que no tienen suspendidos los términos, la Judicatura no incluyera a los que no tienen demanda admitida. Esto, a juicio de la Corte, "afecta gravemente los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes que cuenta con una expresa protección constitucional reforzada, y con los derechos constitucionales a tener una familiar, a adquirir y gozar de un estado civil".



Así, dijo la Corte, estos casos deben ser conocidos por los jueces y no por los procuradores judiciales. Según la Corte, "asignar esa atribución a los procuradores, los convertiría en jueces y partes, aspecto que riñe con el anunciado principio democrático de la autonomía e independencia judicial".



La Corte critica el decreto 567 porque asegura que esas funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia no se les pueden dar ni siquiera en las circunstancias especiales que hoy vive el país.



Es así como le ordenó a la Procuraduría General que remita todos los casos de adopción que estaban siendo conocidos por los procuradores judiciales de familia a los jueces de familia para que sean estas instancias las que los lleven, sin importar si el caso ya tiene o no demanda.



