La Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, criticó las recientes decisiones del Consejo de Estado que tumbaron las destituciones e inhabilidades para ejercer funciones públicas que se habían dictado en 2012 y 2015 en contra del exsenador Eduardo Carlos Merlano, el de 'Usted no sabe quien soy yo', y contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, respectivamente.



Esas destituciones se cayeron en el Consejo de Estado este año, no por tema probatorio, sino porque el alto tribunal consideró que la Procuraduría no tenía potestad para emitir esas sanciones, por ser una entidad administrativa y no judicial lo que, a su juicio, es contrario al fallo de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Y es que según el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en el caso del hoy presidente Gustavo Petro, solo un juez penal puede afectar derechos políticos de los elegidos por voto popular.



Esa es una decisión de 2021 que ordenó adecuar el ordenamiento jurídico colombiano y la Corte Constitucional, sobre la ley que en efecto se aprobó, mantuvo las funciones administrativas de la Procuraduría y creó un control judicial posterior de las sanciones que esta emita que es válido para cuando la persona todavía sigue en el cargo cuando es sancionada.



La Procuradora Cabello dijo que se debe cumplir con ese mandato de la Corte Constitucional que, entre otros, dijo que los mandatos de la Convención no se aplican automáticamente en el país, sino que estos deben armonizarse con la justicia interna.

Procuradora Margarita Cabello Foto: Procuraduría

La decisión de la Corte Constitucional es lógica y tranquila. La decisión de la Corte IDH se profirió en 2021 y las decisiones judiciales empiezan a producir efectos del momento en que se profieren hacia el futuro.



"La decisión de la Corte Constitucional es lógica y tranquila. La decisión de la Corte IDH se profirió en 2021 y las decisiones judiciales empiezan a producir efectos del momento en que se profieren hacia el futuro. Cuando el Consejo de Estado toma decisiones de aplicar la convencionalidad, está generando un caos inconstitucional porque decisiones de 2015 están siendo ahora revocadas cuando esa sentencia es de 2021", dijo.



Cabello indicó que esa lógica, a su juicio, rompe con la estructura constitucional del país porque "podría entonces cualquier persona inhabilitada en cualquier momento desde 1990 hasta ahora" pedir que se revoque esa sanción diciendo que la Procuraduría no tenía competencia para emitirla.



Para la Procuradra, eso sería contrario a la "democracia".

Por eso, recordó, todas las autoridades judiciales y civiles deben respetar los fallos de la Corte, so pena de incurrir en el delito de prevaricato y por el hecho de que los sancionados puedan salir en fila a pedirle al Consejo de Estado que revoque esas decisiones.



"Cualquier ciudadano, cualquier funcionario público, incluido el Presidente tienen que respetar la decisión. Esa es la democracia y el Estado de Derecho. Lo demás es generar caos y originará, de pronto, el cumplimiento de un delito de prevaricato cuando no se cumplen las decisiones (de la Corte Constitucional)", dijo.



"¿Quien no se acuerda de Merlano? Quién no criticó lo que hizo Merlano? La investigación contra el señor Abadía....no están revocando por un juego probatorio sino que se están yendo por aplicar directamente la sentencia de la Corte IDH, cuando ya la Corte Constitucional dijo que esa sentencia se tiene que armonizar con la estructura de nuestro país", agregó.

Cabello anticipó que en este caso, a futuro, se presentarán tutelas en contra de las decisiones del Consejo de Estado que han revocado sanciones, por estimar que estas violan las reglas de juego que impuso la Corte Constitucional.

