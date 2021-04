La dura condena contra ‘gota a gota’ que Corte Suprema dejó en firme

La Corte Suprema de Justicia se acaba de pronunciar sobre un recurso presentado por la defensa de dos prestamistas que buscaba tumbar una condena impuesta por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo.

La Corte decidió dejar en firme la sentencia de 20 años de cárcel contra las dos personas, que señalaban que se dedicaban a prestar dinero pero que no ejercían ningún tipo de presión sobre sus clientes.



Sin embargo, en el expediente está la declaración de un ciudadano que pidió 200 mil pesos y que terminó siendo amedrentado.

El testigo dijo que pidió el dinero por problemas médicos que enfrentaba y que en septiembre de 2016, al cancelar la última cuota, uno de los prestamistas le hizo saber que aún debía el seguro del crédito. Le pedían el pago de 120 mil pesos adicionales por la demora.



“Dos días después de negarse a pagar la suma correspondiente, empezó a ser seguido desde una moto, vigilado, intimidado y amenazado. El día 27 de ese mes y año, a las 6:30 de la tarde, un sujeto que se presentó en su casa lo golpeó, causándole lesiones que lo incapacitaron 45 días”, se lee en el expediente.

En el mes de octubre, después de pagarles $30.000 y $15.000 más, ”las amenazas y hostigamientos continuaron”; incluso los desconocidos que en moto llegaron a su residencia buscándolo, le manifestaron a su hija “que hiciera saber a su padre que ella y su mamá correrían la misma suerte si continuaba negándose a entregarles la suma reclamada”.



Uno de los testigos del proceso señaló: “Ellos llegaron a golpear super durísimo la puerta, yo salí por la ventana y me preguntaron por mi papá, pues no, casi tumban la puerta, ellos me dijeron 'dígale a su papá que si no quiere que le pase lo mismo a él y a su mamá que pague esa plata'”.



El 1 de noviembre de ese año en un operativo del Gaula y luego de recibir una parte del dinero, las dos personas fueron detenidas cuando se movilizaban en una moto y tenían en su poder unas cartulinas amarillas que serían los historiales de sus créditos.

Señaló la Corte que el cobro bajo amenazas o violento de un crédito o préstamo por parte del acreedor en vez de acudir a la jurisdicción civil, siempre que el hecho no constituya otro delito, configura el tipo penal de constreñimiento ilegal y no el de extorsión.

Y cuestionó que en este caso no se trata de que la víctima pagara el préstamo de los doscientos mil pesos, sino la suma de un supuesto seguro sin fuente jurídica cuya negativa de pago “le costó un daño a su integridad física propiciado por los extorsionistas e inexplicablemente dejado de investigar por la Fiscalía, error enmendado por el Tribunal Superior al disponer la expedición de copias para que dicha conducta sea averiguada”.



La Corte señaló que en el proceso quedó probado que la víctima, además de haber sido amenazada junto con su familia, fue agredida por quienes le venían exigiendo el pago de unos intereses ilícitos e indebidos.



