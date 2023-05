El presidente Gustavo Petro señaló en su cuenta de Twitter que la Procuraduría no tiene facultad para suspender a funcionarios elegidos por voto popular, como los congresistas, porque estaría violando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indicó que la afectación de los derechos políticos solo puede hacerse por una condena de un juez penal.



"Actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia", dijo el mandatario en Twitter.

El senador Álex Flórez ofreció disculpas a los tres policías a los que insultó en Cartagena. Foto: Cortesía Twitter del senador

Sin hacer mención a ningún caso, el Presidente se estaría refiriendo al caso del senador del Pacto Histórico Álex Flórez quien fue suspendido del cargo, en primera instancia, por ocho meses, sanción que apeló. Este proceso y otros más en curso, como un reciente llamado a juicio al senador Wilson Arias, son posibles porque actualmente la Procuraduría tiene la facultad de investigar y sancionar a los funcionarios elegidos por voto popular.



El tema, que ha sido de álgido debate nacional, fue objeto de una reforma que dijo que el proceso que adelanta el órgano de control en estos casos ya no es administrativo sino jurisdiccional. Esa reforma indicó, entre otras cosas, que el servidor público puede contar con un mecanismo adicional, que es una revisión ante el Consejo de Estado, para que allí se revisen las sanciones.



Buena parte de esa ley fue objeto de examen de la Corte Constitucional, que en febrero pasado tumbó la facultad jurisdiccional pero ratificó la competencia administrativa de la Procuraduría, haciendo precisiones.



De acuerdo con la Corte Constitucional, en el caso de los elegidos por voto popular, cuando se tome una decisión, sea de suspensión o de destitución e inhabilidad, esa sanción queda suspendida mientras el Consejo de Estado adelanta la revisión, de modo que un juez -aunque no penal- estaría examinando la actuación de la Procuraduría.

La procuradora Margarita Cabello ha defendido las facultades del órgano de control. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

Ahora bien, cuando se pensaba que esa era la regla, el Consejo de Estado optó por no aplicar la revisión automática, al estimar que el hecho de que la Procuraduría mantenga la facultad de sancionar a servidores públicos de elección popular a través de actos administrativos es una "abierta contradicción" a la sentencia de la Corte IDH.



Esa decisión, que es de un magistrado y no es una posición generalizada en el Consejo de Estado, dice que el recurso de revisión no cumple estándares porque no hay posibilidad de cuestionarlo, por lo que los procesados deberían, más bien, acudir a la vía de una demanda ordinaria para cuestionar las sanciones.

Sobre lo dicho por Petro, la procuradora general Margarita Cabello respondió: “No tengo tiempo para controvertir”, y añadió que las decisiones judiciales y administrativas se respetan y acatan, “y si se quieren controvertir, se hace dentro de esa actuación”.



Agregó que por orden constitucional, la Procuraduría tiene la facultad de sancionar a servidores públicos, incluidos los de elección popular: “Esas facultades están hoy vigentes y las ejerceremos cada vez que, de acuerdo con el debido proceso, tengamos que utilizarlas, en eso nadie nos la va a quitar".

¿Cómo zanjar el debate?

Fuentes consultadas por EL TIEMPO explicaron que ante la complejidad del escenario actual, solo una reforma constitucional podría dar luces definitivas sobre el curso a seguir cuando una persona sea sancionada por la Procuraduría.



El exconsejero de Estado Rafael Osteau dijo a este diario que, en primer lugar, es clave conocer la sentencia completa de la Corte Constitucional sobre la reforma a la Procuraduría ya que, hasta el momento, solo se ha emitido un comunicado oficial sobre la misma.



"Estamos en esa indefinición y seguramente se llevará a la Sala Plena. Yo lo que entendí del Presidente es que se toman decisiones cuando la Corte IDH todavía no ha avalado la decisión adoptada por el Estado Colombiano que debe rendirle un informe anual y ya la primera vez que lo hizo, la Corte dijo que no había cumplido (el fallo) y falta el de este año", apuntó.



Además, el exmagistrado expresó que la forma de resolver este asunto de manera definitiva sería presentar una reforma a la Constitución en la que se cambien las facultades de la Procuraduría y se diga que solo un juez penal puede afectar los derechos políticos y, por tanto, sancionar, suspender o destituir a funcionarios elegidos por voto popular y, así, tener un mecanismo legal que siga al pie de la letra lo dicho por la Corte IDH.



Así mismo, el exconsejero de Estado Hugo Bastidas añadió que actualmente sí existe la posibilidad de que la Procuraduría General sancione, con destitución o suspensión, a servidores de elección popular.



“Solo que dichas sanciones pueden de ser revisadas por el Consejo de Estado. La decisión reciente y solitaria de un magistrado del Consejo de Estado de negarse a tramitar ese recurso extraordinario, tachándolo de inconstitucional, es una decisión insólita y muy controvertida, no es jurisprudencia ni precedente. Es apenas una decisión de tipo preliminar de un solo funcionario judicial, que está errada”, consideró.

La Procuraduría sí puede suspender, eso no está en discusión. Que no le guste al Presidente es problema de él porque las Cortes han dicho que la Procuraduría es competente: Hollman Ibáñez FACEBOOK

Por su lado, el abogado Hollman Ibáñez, experto en temas electorales, explicó a este diario que a pesar del desacuerdo del presidente Petro, es claro que la Procuraduría, hoy, puede sancionar a estos funcionarios, incluso de manera provisional.



"Sí puede suspender, eso no está en discusión. Que no le guste al Presidente es un problema de él, porque las Cortes en su independencia y sobre todo el órgano de cierre en lo contencioso administrativo (el Consejo de Estado) ha dicho que la Procuraduría es competente y que inaplica el control (revisión posterior)", expresó.



Para Ibáñez, entonces, el escenario actual implicaría que una vez sea sancionado un servidor elegido por voto, tendría que salir efectivamente del cargo para cumplir esa sanción y acudir a la demanda ordinaria para cuestionarla e incluso pedir volver al cargo, como hizo en su momento Gustavo Petro.



No obstante, sobre este punto no hay claridad porque lo que dice el fallo de la Corte Constitucional es que la sanción queda en veremos hasta que se aplique la revisión.

En todo caso, para el abogado, se debería presentar una reforma a la Constitución para zanjar el asunto, y concluyó que estas discusiones no deberían darse en Twitter.



