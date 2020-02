Presidente no necesita aval de Consejo de Seguridad en procesos de paz

La Corte Constitucional tumbó una norma que establecía que el Consejo de Seguridad Nacional es el que debía determinar cuándo una organización califica como grupo armado organizado al margen de la ley y las condiciones para que esos grupos puedan entablar diálogos de paz con el Gobierno.

Esa norma establecía que de la calificación que el Consejo de Seguridad Nacional le diera al grupo armado dependía que el Gobierno pudiera examinar la posibilidad de adelantar procesos de desmovilización, desarme o reintegración con el grupo ilegal. Es decir, esa calificación era un requisito para que el Gobierno pudiera avanzar en ese propósito.



La caracterización de grupo armado organizado al margen de la ley tenía una vigencia de seis meses tras los cuales debía actualizarse la categorización, o antes, si así era requerido.

Pero la Corte tumbó esa norma (que estaba en el parágrafo primero del artículo 3, de la ley 1941 del 2018) considerando que la decisión del Presidente de la República de iniciar un proceso de paz con un grupo armado al margen de la ley "no puede estar supeditada" a la calificación que le dé el Consejo de Seguridad Nacional. Para la Corte, esa es una competencia "reservada al jefe de Estado como suprema autoridad nacional en materia de orden público".



El alto tribunal le dio la razón a una demanda que pedía tumbar esa norma. Según la demanda, el parágrafo demandado vulneraba la Constitución porque según la Carta del 91, el Presidente tiene la función de restablecer el orden público, asegurar la convivencia y garantizar el derecho a la paz, lo que se veía limitado si para ello requería de la luz verde del Consejo de Seguridad.



"El inciso demandado impedía al presidente iniciar un proceso de paz con una organización armada al margen de la ley, a menos que ésta cumpliera los requisitos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional, y hubiera sido calificada previamente por éste como grupo armado organizado (GAO). Sin embargo, todos los integrantes de dicho Consejo, distintos al presidente, son sus subalternos. Por lo tanto, la Corte sostuvo que una decisión que corresponde al resorte exclusivo del presidente no puede estar sujeta a las condiciones fijadas por sus subalternos", dijo la Corte Constitucional.

La Corte también consideró que la definición de grupo armado organizado al margen de la ley ya está contemplada en el derecho internacional humanitario, en particular en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.



Ese cuerpo normativo, dice la Corte, define los requisitos que una organización armada debe cumplir para considerarse grupo armado organizado. El cumplimiento de esos requisitos, además, determina la existencia de un conflicto armado no internacional.



Así, dice la Corte, sin perjuicio de las facultades que tiene el presidente para verificar que un grupo cumple los requisitos internacionales, lo cierto es que el Consejo de Seguridad "no puede establecer requisitos nuevos o distintos, ni atribuirle, con carácter constitutivo, el carácter de grupo armado organizado a una organización criminal específica".



Eso significa que cualquier grupo no puede ser categorizado de esta forma, porque ya hay unos lineamientos internacionales sobre qué tipo de organizaciones son las que entran en esta categoría. Dicho protocolo asegura que las fuerzas armadas disidentes o los grupos armados organizados son los que "bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas".



