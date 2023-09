El presidente de la República, Gustavo Petro, se volvió a referir a la terna para Fiscal que presentó ante la Corte Suprema de Justicia y que está conformada por las exfiscales de Derechos Humanos Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez.



Ante los y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, encargada de elegir a la próxima Fiscal, el Jefe de Estado reveló que no las conoce, dijo que ahora lo critican por no haber nombrado a personas cercanas e indicó que las escogió por sus actuaciones cuando llevaban casos de paramilitarismo.



"(...) Ahora que presenté una terna de personas que no conozco personalmente, que las conocí a través de mis propias investigaciones en los procesos judiciales, viendo como como fiscales actuaban en esos procesos que tenían que ver con el paramilitarismo, y básicamente porque sentí que a pesar de la amenaza de muerte y de la probabilidad casi cercana de la muerte, no se arrodillaban y trataban de buscar la verdad", dijo.



Petro siguió: "Me dicen a raíz de eso hecho es que soy un tonto y que lo que debía hacer era elegir una terna de amigos muy cercanos porque el Fiscal tiene el poder de quitar o donar la libertad, y si es un amigo del Presidente, entonces este adquiere por transición la posibilidad de apresar o no apresar a través de su prisma político y no judicial....pero la justicia dejaría de ser justicia, se convertiría en venganza".

Desde Bucaramanga, en donde se realizó el encuentro anual de la Corte Suprema de Justicia, al que llegó con dos horas de desfase de lo inicialmente previsto, el Presidente Petro indicó que si la visión detrás de ternar es la persecución política, entonces no habría justicia.



"La justicia se convertiría en instrumento de selección política, en una especie de limpieza política, de acuerdo a la mentalidad del Presidente. En un país así, nadie podría estar seguro, porque unos irían al poder casi arrodillados y otros lo sufrirían una y otra vez cambiando de bandos. La justicia tiene que estar libre del poder político", dijo.



El Jefe de Estado dijo que esto es un problema institucional que necesita reforma. "Si la justicia es un instrumento del poder político, no hay seguridad ciudadana ni libertades dentro de la sociedad, es lo más parecido a la dictadura. Por tanto, hablaría de una reforma que garantizara un blindaje del poder judicial frente a los avatares de la política".

