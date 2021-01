Por qué sigue en funciones la Sala Disciplinaria, que remplazarán hoy

A pocas horas de la posesión de los magistrados que integrarán la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que reemplaza a la cuestionada Sala Disciplinaria de la Judicatura, se conoció un comunicado del presidente de esta última, el togado Carlos Mario Cano, en el que explica por qué él y sus colegas de sala continúan en funciones.



En las últimas semanas se ha despertado polémica sobre la puesta en marcha de la Comisión, luego de que en una carta, los siete magistrados electos –dos de los cuales comenzaron con críticas: Magda Acosta por ser actual magistrada de la Sala Disciplinaria y Juan Carlos Becerra, quien está en juicio por el caso Odebrecht– denunciaron trabas en su posesión, y aseguraron que los quieren “sacar” del Palacio de Justicia.



De hecho, todavía es incierto el lugar desde donde despacharán los togados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tendrán que juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales.



Lo que dice el presidente de la Sala Disciplinaria

Según el documento del magistrado Cano, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ejercerá sus funciones hasta cuando se posesionen los nuevos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esto pasaría, hasta donde se sabe, en la tarde de este miércoles 13 de enero.



Cano explicó que "dejar los cargos antes, sería incurrir en un abandono del cargo y por ende dejar acéfala la Jurisdicción Disciplinaria".



Asímismo, el presidente de la Sala Disciplinaria aseguró que esa corporación no ha rendido informe ni ha hecho el empalme con los elegidos magistrados de la Comisión de Disciplina, "puesto que no se ha cumplido la posesión ante el Presidente y, de hacerlo antes, sería violentar la reserva de la información, debido a que aún no son magistrados en funciones".



Otro tema que ha despertado cuestionamientos es el inventario de cada uno de los despachos de la Sala Disciplinaria. De acuerdo con Cano, este se adelantó entre el 11 y el 18 de diciembre, fechas en las que se acordó suspender los términos judiciales de esa corporación para adelantar la transición a la Comisión de Disciplina Judicial.



El magistrado Cano aseguró que la documentación del inventario está siendo entregada a la Secretaría Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, siguiendo instrucciones de la Sala Administrativa.



"Dichos expedientes se entregan en actas, indicando el estado, tipo de proceso, entre otros, con el fin de tener lista la entrega a la mencionada secretaría, el día 13 de enero, y ésta, a su vez, esperará instrucciones del Consejo Superior para continuar el proceso", se lee en el comunicado.



